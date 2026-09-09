Bracco amplia la piattaforma BubbleGen

Bracco Imaging annuncia il lancio del BubbleGen™ CD3+ T Cell Selection Kit, ampliando la propria piattaforma di selezione cellulare basata su microbolle. E offrire ai ricercatori una soluzione innovativa per l’isolamento delle cellule T CD3+. Il kit introduce un’alternativa scalabile, bead‑free e più economica rispetto ai tradizionali metodi con bead magnetici. Semplificando uno dei passaggi più critici nella produzione di terapie cellulari come CAR‑T e TCR‑T.

La tecnologia BubbleGen utilizza microbolle lipidiche mirate tramite anticorpi, capaci di legarsi selettivamente alle popolazioni cellulari desiderate. Una volta completata la separazione, le microbolle si dissolvono naturalmente, lasciando le cellule prive di residui magnetici e pronte per le fasi successive. Caratterizzazione fenotipica, editing genetico, analisi dell’espressione genica e test funzionali. Questo approccio riduce complessità, tempi e costi, migliorando la qualità delle cellule e la coerenza dei processi.

Il nuovo kit CD3+ della Bracc è una soluzione pronta all’uso

Il nuovo kit CD3+ è una soluzione pronta all’uso è pensata per:

isolamento e deplezione delle cellule T:

sviluppo di terapie CAR‑T e TCR‑T:

ottimizzazione dei workflow di processo.

La flessibilità del sistema consente ai ricercatori di adattarsi rapidamente anche all’evoluzione dei target terapeutici e dei requisiti produttivi. Come sottolinea Sophie He, Vice President of Cell Therapy di Bracco Imaging, la tecnologia BubbleGen “permette di ridurre complessità e costi, offrendo strumenti che accelerano lo sviluppo dei processi e preparano la strada verso la produzione GMP”.

Thierry Bettinger, R&D Director del Bracco Research Center di Ginevra, evidenzia come BubbleGen “combini semplicità operativa e flessibilità, rispondendo alle esigenze di un settore che deve scalare rapidamente mantenendo qualità e coerenza”.

La piattaforma BubbleGen, derivata dalla tecnologia a microbolle utilizzata da Bracco da oltre 25 anni nell’imaging ecografico con contrasto, è progettata come sistema aperto e integrabile. I processi sono automatizzati e chiusi. L’azienda quindi prevede l’introduzione clinica nel 2027.

Il nuovo BubbleGen CD3+ T Cell Selection Kit è disponibile per uso di ricerca e sarà presentato al CAR‑TCR Summit di Boston il 16‑17 settembre. Il team Bracco incontrerà i ricercatori e illustrerà le potenzialità della tecnologia.