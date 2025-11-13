Borgosesia: Banca d’Italia autorizza l’acquisizione di Oneosix

Banca d’Italia ha autorizzato la controllata di Borgosesia, Alternative S.r.l., all’acquisto dell’intero capitale di Oneosix. Borgosesia, quotata su Euronext Milan è attiva negli investimenti in asset alternativi. Oneosix è un intermediario finanziario con sede a Verona iscritto all’Albo ex art. 106 TUB, specializzato nell’acquisto e gestione di crediti deteriorati.

L’operazione è descritta nel “Documento informativo relativo a operazione di maggiore rilevanza con parte correlata” pubblicato il 27 settembre 2024. Prevede un corrispettivo complessivo di 5,5 milioni di euro, da versarsi in due tranche. 2,5 milioni al closing e 3 milioni, maggiorati degli interessi (Euribor 3 mesi +0,5%), entro 18 mesi.

Il contratto è stato sottoscritto il 26 settembre 2024 con diversi venditori- L’Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A., Zarco S.r.l., Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A., F.lli Poli S.p.A., Immobiliare Adige S.r.l., Net Insurance S.p.A.. E inoltre Andrea Varallo. Il contratto sarà eseguito entro la fine dell’anno, verificata la regolarità delle dichiarazioni rese.

Con questa acquisizione Borgosesia rafforza le attività Alternative previste dal Piano Strategico ’27, approvato a gennaio 2025.

Obiettivo del piano

accelerare la crescita dei servizi rivolti a investitori terzi.

ampliare le operazioni di acquisto e gestione di crediti deteriorati, incluse posizioni UTP e Stage 2.

intervenire attivamente nei processi di ristrutturazione finanziaria dei debitori.

Borgosesia S.p.A. è una società quotata su Euronext Milan, attiva negli investimenti in asset alternativi, con un focus particolare sul settore immobiliare e sulla gestione di crediti deteriorati.

Chi è Borgosesia

Nata nel 1873 come realtà tessile, oggi è una holding finanziaria. Detiene un capitale sociale di circa 9,9 milioni di euro. Tra le sue attività principali: gli investimenti in asset alternativi. Borgosesia si concentra su opportunità a rischio contenuto ma ad alta potenzialità. E inoltre: acquisto di immobili da completare o rivitalizzare, soprattutto residenziali, situati in grandi centri urbani e turistici. Inoltre si occupa di crediti deteriorati (NPL). Spesso l’acquisto immobiliare è preceduto dall’acquisizione di crediti non performing garantiti da ipoteca sugli stessi immobili. Si occupa anche du gestione patrimoniale e fondi, attraverso Borgosesia SGR, la società offre soluzioni di investimento e gestione per investitori terzi. Tra le sue attività anche la diversificazione. Oltre al real estate, infatti, il gruppo ha interessi anche nella produzione di energia da fonti alternative.

Strategia di Borgosesia

Piano Strategico ’27: punta ad accelerare la crescita delle attività di servizio per investitori terzi e a rafforzare la gestione di crediti deteriorati, incluse posizioni UTP e Stage 2.

Approccio integrato: combina competenze finanziarie, professionali e immobiliari interne al gruppo per massimizzare il rendimento e ridurre i rischi.