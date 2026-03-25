Booster Milano entra nel mondo K‑Pop con K‑POP IDOL di IMC Toys

Il K‑Pop non è più solo musica: è un’esplosione di colori, glitter, coreografie perfette e community che vivono online come vere squadre di superfan. E mentre il fenomeno continua a conquistare il mondo, Booster Milano decide di unirsi allo show annunciando l’arrivo in Italia di K‑POP IDOL, la property di IMC Toys che trasforma l’estetica pop coreana in un universo giocoso e irresistibile per la Generazione Alpha. Negli ultimi cinque anni il K‑Pop ha fatto numeri da capogiro: +300% di crescita globale e +362% di stream su Spotify. Insomma, non è una moda: è un linguaggio culturale che mescola musica, moda, performance e un pizzico di magia digitale. E soprattutto, parla dritto al cuore dei più giovani, che non si limitano ad ascoltare: partecipano, condividono, creano.

In questo scenario arriva K‑POP IDOL, un mondo super‑colorato dove ogni bambola è una piccola star con un look unico, neon ovunque e uno stile che invita i bambini a esprimere chi sono davvero. Il debutto italiano è previsto per aprile 2026, ma è solo il primo passo: l’obiettivo è costruire un vero brand lifestyle. Capace di vivere oltre il giocattolo e di espandersi in musica, moda, tech e tutto ciò che fa brillare gli occhi alla Gen Alpha. Con questa acquisizione, Booster Milano conferma il suo ruolo di partner strategico per brand ad alto potenziale. L’idea è semplice: trasformare K‑POP IDOL in una piattaforma di licensing ampia, coerente e soprattutto divertente. E il mercato sembra già pronto: sono state chiuse partnership per back‑to‑school, uova di Pasqua, snack salati e perfino le calze della Befana. Altre categorie – come publishing e make‑up – stanno già bussando alla porta.

IMC Toys ha preparato un piano marketing a 360°: TV, digital, influencer, contenuti musicali originali… Tutto quello che serve per far vibrare la community e far conoscere le Idol anche a chi non ha mai fatto un fan‑chant in vita sua.

Il team di Booster

“Il K‑Pop è un linguaggio universale di energia e creatività. Con K‑POP IDOL non seguiamo una tendenza: rispondiamo a un bisogno culturale delle nuove generazioni.”