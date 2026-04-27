BolognaFiere apre le porte al futuro dell’ospitalità con HIP – Horeca Professional Expo

Dal 19 al 21 ottobre 2026 BolognaFiere diventa il cuore pulsante dell’ospitalità del futuro. HIP – Horeca Professional Expo. Si tratta di uno dei format più innovativi e influenti d’Europa, debutta in Italia portando con sé un modello fieristico che ha già rivoluzionato il settore in Spagna. Non una semplice fiera, ma un ecosistema completo dove bar, ristoranti, hotel e imprese della filiera Ho.Re.Ca. trovano strumenti, idee e connessioni per affrontare un mercato in piena trasformazione.

BolognaFiere punta su strumenti, idee e connessioni

Il cuore dell’evento sarà il Congresso Hospitality 4.0, un vero e proprio laboratorio internazionale dell’innovazione. Oltre 400 relatori, provenienti da diversi Paesi, animeranno più di 20 summit verticali dedicati ai temi più urgenti del settore. Si parlerà di scalabilità dei modelli di business, sostenibilità, nuove tecnologie, intelligenza artificiale, carenza di talenti, efficienza operativa e nuovi format di consumo. Un programma pensato per offrire ai professionisti strumenti concreti e visioni strategiche, in un momento in cui l’ospitalità sta cambiando pelle.

HIP: tendenze, tecnologie e prodotti

Accanto ai contenuti formativi, HIP porterà a BolognaFiere una grande area espositiva con oltre 300 aziende protagoniste. Sarà un viaggio multisettoriale che toccherà tutte le anime dell’Ho.Re.Ca. Dalle cucine smart alle soluzioni digitali, dal foodservice automatizzato al design degli spazi, dal mondo del caffè e della pasticceria fino a steakhouse, wine & spirits, franchising e nuovi concept di ristorazione.

Un panorama completo che permette, quindi, agli operatori di esplorare tendenze, tecnologie e prodotti in un unico luogo. Il format arriva in Italia dopo il successo straordinario della sua edizione spagnola, che a Madrid ha appena celebrato dieci anni con numeri impressionanti. Oltre 60.000 professionisti, 1.000 aziende espositrici, 700 relatori e un impatto economico superiore ai 102 milioni di euro. BolognaFiere punta a replicare questo modello vincente, adattandolo alle esigenze del mercato italiano, uno dei più dinamici e creativi d’Europa.

Portare in Italia un format europeo

Come sottolinea Manuel Bueno, direttore di HIP Italia, l’obiettivo è creare un punto d’incontro costruito dal settore per il settore. Dove i professionisti possano trovare ispirazione e strumenti per rendere le proprie attività più competitive, sostenibili e resilienti. Una visione condivisa anche da Antonio Bruzzone, CEO di BolognaFiere, che vede in HIP un tassello fondamentale nel percorso di rafforzamento del posizionamento internazionale del quartiere fieristico. Portare in Italia un format europeo di successo significa offrire alle imprese dell’ospitalità un luogo dove contenuti, business e networking si intrecciano, generando opportunità reali.

Durante le tre giornate sono attesi oltre 10.000 professionisti tra imprenditori, manager e operatori della filiera. Oltre alle conferenze e all’area espositiva, non mancheranno momenti di networking e iniziative speciali come gli Horeca New Business Models Awards, che premieranno le aziende più innovative del settore. HIP arriva in Italia in un momento cruciale. L’ospitalità sta vivendo una trasformazione profonda, tra nuove abitudini di consumo, digitalizzazione dei processi, sostenibilità e ricerca di efficienza. BolognaFiere, con questo debutto, si conferma un punto di riferimento per gli eventi ad alta specializzazione e un partner strategico per un settore che ha bisogno di visione, strumenti e connessioni per affrontare il futuro. Un futuro che, dal 19 al 21 ottobre, passerà proprio da Bologna.