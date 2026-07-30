Boldyn Networks porta il 5G negli ospedali: rivoluzione per Tor Vergata e San Carlo

Le infrastrutture 5G installate da Boldyn Networks al Policlinico Tor Vergata di Roma e all’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano segnano un passaggio decisivo verso la sanità del futuro. Non si tratta di un semplice potenziamento della rete mobile, ma di un cambiamento strutturale che permette agli ospedali di funzionare in modo più rapido, più sicuro e più intelligente.

Chi è Boldyn Networks e cosa fa

Boldyn Networks è uno dei principali operatori globali nel settore delle infrastrutture di connettività condivise. Realizza reti 5G indoor e outdoor in contesti complessi come metropolitane, aeroporti, ospedali, università e grandi eventi.

In Italia ha già lavorato su progetti strategici, tra cui la rete 5G per il Giubileo 2025 a Roma. Il suo modello è “neutrale”: Boldyn costruisce l’infrastruttura e tutti gli operatori telefonici possono utilizzarla. Questo evita duplicazioni, riduce i costi e garantisce una copertura stabile e uniforme.

I vantaggi pratici del 5G per gli ospedali romani

La nuova rete 5G indoor non è un semplice upgrade tecnologico: cambia il modo in cui l’ospedale può lavorare ogni giorno.

La connettività 5G avanzata permette:

Telemedicina in tempo reale

Consultazioni specialistiche da remoto senza ritardi, con video ad alta qualità e scambio immediato di dati clinici.

Monitoraggio continuo dei pazienti

Dispositivi medicali connessi che inviano parametri vitali in tempo reale, riducendo i tempi di intervento e migliorando la sicurezza.

Diagnostica più veloce

Trasmissione immediata di immagini radiologiche, referti e dati clinici tra reparti e équipe mediche.

Gestione intelligente dell’ospedale

Sensori IoT per controllare accessi, climatizzazione, manutenzione, sicurezza e flussi interni.

Formazione avanzata con realtà aumentata e virtuale

Simulazioni, procedure guidate, supporto visivo per interventi complessi.

Esperienza migliore per pazienti e visitatori

Connessione stabile, servizi digitali, applicazioni per prenotazioni, percorsi di cura e informazioni personalizzate.

In sintesi: meno tempi morti, più efficienza, più sicurezza, più qualità dell’assistenza.

Perché questa tecnologia è strategica

Gli ospedali sono ambienti complessi, con muri spessi, sotterranei, reparti distanti e migliaia di dispositivi. Il 5G indoor permette di superare questi limiti, garantendo una copertura uniforme e affidabile in ogni area, anche dove il segnale tradizionale non arriva.

Boldyn ha installato sistemi DAS (Distributed Antenna System) che distribuiscono il segnale in modo capillare, assicurando prestazioni elevate anche in situazioni di forte congestione.

Altre applicazioni già in programma

Boldyn Networks ha confermato che il suo impegno in Italia non si ferma qui. Sono già attivi o in fase di sviluppo:

infrastrutture 5G in aeroporti italiani;

reti avanzate in università e campus;

sistemi di connettività per venue sportive e grandi eventi;

nuovi progetti in ospedali di altre regioni;

espansione della rete 5G indoor in ulteriori strutture sanitarie di Roma e Milano.

Boldyn sta inoltre lavorando in contesti internazionali complessi come Londra e New York, portando in Italia lo stesso livello di innovazione.

Perché il 5G conta

La sanità del futuro si basa su dati, connessioni, velocità e affidabilità.

Senza infrastrutture 5G indoor, molte applicazioni avanzate semplicemente non funzionano.

Con Boldyn, gli ospedali italiani iniziano a colmare il divario tecnologico con le strutture più moderne d’Europa e degli Stati Uniti.