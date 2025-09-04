Boerse Stuttgart lancia Seturion

Il Boerse Stuttgart Group presenta Seturion, la prima piattaforma digitale paneuropea per il regolamento titoli di asset tokenizzati. E stata progettata per superare le attuali infrastrutture frammentate e favorire un mercato dei capitali europeo realmente integrato.

Basata su tecnologia blockchain, Seturion consente il regolamento rapido ed economico di tutte le asset class, sia in valuta ufficiale della banca centrale che on-chain. Supporta blockchain pubbliche e private. La piattaforma è aperta a banche, broker, sedi di negoziazione tradizionali e digitali, e piattaforme di tokenizzazione in tutta Europa. Questo grazie a un’architettura modulare e connettività semplificata.

Le sedi di negoziazione del Boerse Stuttgart Group si collegheranno come “clienti zero”, mentre altri partner seguiranno a breve. La Seturion Settlement Solution è già operativa su BX Digital, piattaforma DLT regolamentata da FINMA in Svizzera, e ha superato con successo i test condotti dalla BCE nel 2024 con importanti banche europee.

Il CEO Matthias Voelkel (nella foto) ha dichiarato: “Seturion è una soluzione di settore, aperta a tutti gli operatori di mercato. Vogliamo superare i silos nazionali e costruire insieme un’infrastruttura scalabile per il futuro del mercato dei capitali europeo.”

Il team di leadership sarà guidato da Lidia Kurt (CEO foto a destr), con Sven Wilke (Deputy CEO e CGO), Dirk Kruwinnus (CPO) e Samuel Bisig (CTO). Lucas Bruggeman, Chief Digital Assets Officer di Boerse Stuttgart Group, è stato designato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Seturion, in attesa dell’approvazione delle autorità di vigilanza.

Secondo Kurt, Seturion permetterà risparmi fino al 90% nei costi di regolamento, aprendo nuove opportunità di business per gli operatori europei.