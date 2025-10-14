Boerse Stuttgart e DekaBank estendono la partnership alle Sparkassen

Boerse Stuttgart Digital, fornitore europeo di infrastrutture per il trading di criptovalute, rafforza la propria collaborazione con DekaBank. Estende l’offerta cripto al segmento retail delle Sparkassen, le Casse di Risparmio tedesche.

La nuova iniziativa, il cui lancio è previsto nel 2026, prevede una piattaforma cripto completa che copre l’intera catena del valore. Dal trading alla custodia, fino all’interfaccia utente. Boerse Stuttgart Digital garantirà liquidità affidabile attraverso la propria soluzione di brokeraggio istituzionale. DekaBank metterà a disposizione la propria infrastruttura tecnologica, già collaudata nel settore professionale.

Matthias Voelkel, CEO di Boerse Stuttgart Group

“Siamo orgogliosi di supportare DekaBank nell’estensione dell’offerta cripto alle Sparkassen. Condividiamo valori fondamentali come fiducia, integrità e professionalità, e offriamo alle principali istituzioni europee un accesso semplice e sicuro alle criptovalute.”

“Grazie alla nostra infrastruttura interna, permettiamo al Gruppo Sparkassen di mantenere il controllo sulla catena del valore e semplificare l’integrazione per le singole casse,”. Ha detto Marion Spielmann, COO Banking & Custody Services di DekaBank.

Fondata nel 1860, Boerse Stuttgart è la seconda borsa valori in Germania e la decima in Europa. Con la sua divisione digitale, ha creato una delle piattaforme più avanzate per il trading di criptovalute. Offre servizi regolamentati e infrastrutture affidabili per investitori istituzionali e privati. Le Sparkassen, con oltre 360 istituti e più di 13.000 filiali, invece, rappresentano la rete bancaria più capillare in Germania. Attraverso DekaBank, il loro asset manager centrale gestisce soluzioni finanziarie per milioni di clienti, con un forte orientamento alla digitalizzazione e all’innovazione.

Questa nuova fase della partnership tra Boerse Stuttgart Digital e DekaBank segna quindi un passo importante verso la democratizzazione dell’accesso alle criptovalute.