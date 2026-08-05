Boerse Stuttgart Digital–tradias: gigante delle crypto

La fusione tra Boerse Stuttgart Digital e tradias segna un passaggio decisivo per il mercato europeo delle criptovalute e degli asset digitali. Dopo il completamento della procedura di controllo sulla proprietà, le due realtà hanno perfezionato l’operazione che dà vita al principale provider europeo di infrastrutture digitali regolamentate: un one‑stop shop che copre l’intera catena del valore, dal trading alla custodia, dallo staking alla tokenizzazione.

Chi sono i protagonisti della fusione

Boerse Stuttgart Digital è la divisione del Boerse Stuttgart Group dedicata agli asset digitali: già oggi gestisce il più grande business crypto tra tutti i gruppi borsistici europei.

tradias, invece, è una delle principali società europee specializzate nel trading di criptovalute e asset digitali, con una forte presenza nel segmento istituzionale.

La nuova business unit, che manterrà il nome Boerse Stuttgart Digital, integra circa 300 dipendenti e avrà sedi a Francoforte, Stoccarda, Atene, Beirut, Berlino, Dubai, Madrid, Milano e Lubiana. Il marchio tradias diventa il brand dedicato al trading.

Il nuovo management di Boerse Stuttgart Digital

La guida è affidata a un team congiunto:

Christopher Beck (fondatore di tradias) – Co‑CEO

Dr. Ulli Spankowski – Co‑CEO

Roman Schmidt – Chief Commercial Officer

Jan Munz – Chief Operating Officer

Dennis Winter – Chief Technology Officer

Michael Reinhard – Chief Digital Assets Officer, membro del Group Executive Committee

Una squadra che unisce competenze tecnologiche, regolamentari e di mercato, con l’obiettivo dichiarato di accelerare la crescita in tutta Europa.

A chi giova questa fusione

La nuova Boerse Stuttgart Digital punta soprattutto agli investitori istituzionali: banche, asset manager, broker, istituzioni governative e operatori finanziari che cercano infrastrutture regolamentate per offrire servizi crypto ai propri clienti o per operare direttamente nel mercato.

Tra i clienti già attivi figurano:

DZ Bank

DekaBank

Intesa Sanpaolo

Societe Generale‑FORGE

flatexDEGIRO

dwpbank

istituzioni governative europee

Per questi attori, la fusione significa:

un accesso più sicuro e regolamentato alle criptovalute;

infrastrutture integrate e scalabili;

maggiore affidabilità operativa;

un unico interlocutore per trading, custodia, tokenizzazione e staking.

In altre parole, Boerse Stuttgart Digital diventa il partner infrastrutturale preferenziale per chi vuole entrare nel mercato crypto con standard istituzionali.

Perché è una fusione strategica per Boerse Stuttgart Digital

Secondo il CEO del gruppo, Dr. Matthias Voelkel, l’operazione è “una pietra miliare” verso la leadership europea nelle infrastrutture crypto. Michael Reinhard sottolinea che la nuova unità “combina competenza, network e spirito pionieristico”. Spankowski e Beck evidenziano che insieme le due realtà copriranno “l’intera catena del valore” e offriranno “una piattaforma completamente regolamentata in tutta Europa”.

La fusione risponde a una domanda crescente: gli investitori istituzionali vogliono entrare nel mondo crypto, ma lo vogliono fare con partner regolamentati, affidabili e con infrastrutture robuste. Boerse Stuttgart Digital–tradias nasce esattamente per questo.