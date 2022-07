BNI, un valido sistema per crearsi un lavoro su misura

Un modello di business internazionale come BNI ® (Business Network International) che trasforma in affari la propria capacità di networking è un valido sistema per crearsi un lavoro su misura. Nato negli USA nel 1985, su iniziativa del fondatore Ivan Misner, BNI® dal 2003 è una realtà consolidata anche in Italia. Grazie a Paolo Mariola cratore del primo gruppo di imprenditori impegnati a darsi man forte per crescere nelle rispettive attività professionali.

Grazie al franchising, BNI® Italia è oggi una rete organizzata e capillare che conta circa 11.000 imprenditori e professionisti italiani. Una rete suddivisa in più di 422 capitoli o gruppi e che ha condiviso uno scambio di affari per oltre 470 milioni di euro solo nell’ultimo anno.

Il metodo affinato del referral marketing strutturato con la formula dell’affiliazione commerciale consente a molti di costruirsi una crescita professionale e personale. Si tratta di un modello di business sostenibile, caratterizzato da un investimento graduale. Ha come scopo primario la costruzione e la conduzione di gruppi di lavoro o capitoli di imprenditori, professionisti e consulenti. E, insieme a loro, l’attuazione di un progetto più ampio volto allo sviluppo dell’economia locale.

Allamento fondamentale è la piattaforma digitale che avvicina non solo i franchisee ma anche i membri, consentendo loro di essere sempre in contatto. Inoltre accedere ad un database globale mediante ricerca per nominativo, paese o professione, scaricare materiali di marketing sempre aggiornati, sfruttare un archivio di lezioni, webinar, schede e tutto quanto può essere utile per apprendere in modo efficace il metodo BNI® e applicarlo in modo proficuo.

Cosa dice Paolo Mariola, National Director. “Non possiamo restare fermi in un mondo che cambia, dobbiamo essere in grado di affrontare e favorire il cambiamento. Possiamo farlo se modifichiamo anche il nostro modo di lavorare diventando protagonisti della nostra crescita e della scena economica”.

Diventare franchisee non richiede particolari competenze o licenze e nemmeno costi fissi per avviare l’attività. Richiede la consapevolezza del rischio di impresa e un investimento graduale ma consente di mettere a frutto il proprio spirito imprenditoriale e la propria creatività.

Quali sono i punti di forza del franchising BNI

Brand consolidato con 37 anni di storia, contesto internazionale.

Nato in Italia nel 2003, ha conosciuto un forte sviluppo negli ultimi 6 anni.

Esclusiva di zona (Il franchisee opera in una zona territoriale esclusiva in cui potrà sviluppare la sua attività).

Strumenti per lo sviluppo (Materiale branding, sito web, accesso a workshop specifici, meeting mensili).

Formazione (Piattaforma e-learning, formazione in aula, formazione specifica sull’attività di Franchisee BNI).