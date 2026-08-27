BizAway integra ÖBB per i viaggio aziendali

BizAway annuncia l’integrazione di ÖBB, la compagnia ferroviaria nazionale austriaca, e la domanda spontanea è: perché farlo? Che cosa spinge una scale‑up del business travel a investire così tanto nel mondo ferroviario? La risposta è semplice e strategica. Oggi le aziende chiedono viaggi più sostenibili, più facili da gestire e più integrati. E il treno, soprattutto in Europa, è diventato una delle soluzioni più intelligenti per rispondere a queste esigenze.

Un’unica piattaforma per OBB e BizAway

Con ÖBB dentro BizAway, i viaggiatori aziendali possono prenotare tratte nazionali e internazionali in Austria, Germania, Italia, Svizzera, Francia e Paesi Bassi, oltre ai collegamenti notturni Nightjet. Tutto avviene dentro un’unica piattaforma, senza dover saltare da un sito all’altro, senza procedure complicate, senza perdere tempo. È qui che si capisce il “perché”: BizAway vuole eliminare la frammentazione del business travel, trasformando un mosaico di fornitori in un’unica esperienza fluida.

C’è poi un altro motivo, ancora più forte: la sostenibilità. Il treno è la modalità di trasporto più green per i viaggi d’affari e le aziende, spinte da obiettivi ESG sempre più stringenti, stanno cercando alternative ai voli brevi. BizAway, certificata B Corp, ha tutto l’interesse a spingere soluzioni che riducano l’impatto ambientale e migliorino la reputazione delle imprese che viaggiano con lei.

Semplificare la vita ai viaggiatori frequenti

L’integrazione con ÖBB risponde anche a un’esigenza molto pratica: semplificare la vita ai viaggiatori frequenti. Le carte fedeltà ferroviarie vengono applicate automaticamente, gli sconti si attivano da soli, i biglietti arrivano in PDF immediatamente. È un modo per dire: “Pensiamo noi alle complicazioni, tu pensa al viaggio”. Luca Carlucci, CEO e co‑fondatore di BizAway, lo riassume bene: ogni nuova integrazione deve portare un beneficio concreto. E ÖBB lo fa, perché aggiunge un tassello fondamentale alla visione di BizAway: un business travel dove voli, hotel, treni e trasporti via terra convivono in un’unica piattaforma, con efficienza, visibilità e controllo totale.

BizAway, nata nel 2015 e oggi tra le realtà europee più dinamiche del travel management, continua così a costruire un ecosistema che semplifica davvero i viaggi aziendali. L’integrazione di ÖBB non è solo un’aggiunta tecnica: è un passo deciso verso un modo di viaggiare più moderno, più sostenibile e finalmente senza confini.