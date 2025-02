BFF annuncia la nomina di Giuseppe Sica come CFO

BFF Bank rafforza la propria struttura manageriale con la nomina di Giuseppe Sica a Chief Financial Officer (CFO). Il Dott. Sica entrerà in carica il 25 febbraio. Assume il ruolo di Vice President, Finance & Administration. Sostituisce Piergiorgio Bicci, recentemente nominato Vice President, Head of Countries. La nomina rappresenta un ulteriore passo nella revisione organizzativa annunciata lo scorso 10 febbraio. E si inserisce nell’ambito delle strategie di crescita delineate dal piano strategico del Gruppo.

Un profilo di alto livello per guidare la finanza di BFF

Giuseppe Sica vanta una carriera di rilievo nel settore finanziario a livello internazionale. Ha ricoperto ruoli di responsabilità all’interno di Morgan Stanley. Ha raggiunto la posizione di Managing Director per le istituzioni finanziarie italiane. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Group CFO presso Banca MPS. Durante la fase di preparazione del Piano di Risanamento, ha assunto l’incarico di Amministratore Delegato di Eurovita.

Grazie alla sua consolidata esperienza e alle competenze maturate nel settore, il Dott. Sica contribuirà significativamente alla crescita e allo sviluppo del Gruppo BFF.

Nomina soggetta a verifica della Banca d’Italia

L’efficacia della nomina a CFO è subordinata al buon esito delle verifiche previste dalla normativa fit & proper della Banca d’Italia.

BFF Banking Group: leader nella finanza specializzata

BFF Banking Group è un operatore di finanza specializzata in Italia e tra i leader europei nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali nei confronti delle PA, nei securities services e nei servizi di pagamento. Il Gruppo opera in Italia, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna. Quotata in Borsa Italiana, BFF ha registrato nel 2024 un Utile Netto consolidato e rettificato di €143,0 milioni, con un coefficiente CET1 di Gruppo pari al 12,2% al 31 dicembre 2024.