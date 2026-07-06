Beta rilancia la sua presenza: Pietro Incalza nuovo Dg

BM – storica azienda del materiale elettrico con sede a Rozzano e parte integrante del Gruppo Beta – apre una nuova fase della propria storia. Offre la direzione generale a Pietro Incalza, professionista che porta con sé oltre trent’anni di esperienza nel settore elettrotecnico e nella distribuzione specializzata. Una scelta che rafforza il posizionamento del Gruppo nel comparto delle soluzioni per l’installazione elettrica. E che conferma la volontà di investire su una leadership capace di coniugare visione strategica e conoscenza profonda del mercato.

Incalza arriva in Beta dopo un percorso iniziato nel 1990

Incalza arriva in BM dopo un percorso iniziato nel 1990 in una multinazionale del settore e consolidato in Riello UPS. Per vent’anni ha ricoperto il ruolo di Channel Manager contribuendo alla crescita del brand nel mercato italiano della distribuzione elettrica. Una carriera costruita sul campo, a stretto contatto con installatori, distributori e operatori professionali, che oggi si traduce in una capacità di lettura del mercato particolarmente preziosa. BM è impegnata a progettare, produrre e distribuire elementi di connessione e prodotti per l’installazione elettrica. Detiene un catalogo di oltre 4.000 referenze e una presenza internazionale che comprende due sedi italiane e filiali in Romania e Slovenia.

Il suo ingresso rappresenta un valore aggiunto concreto

Una leadership orientata allo sviluppo del business, una visione manageriale capace di integrare innovazione, qualità e prossimità al cliente. E inoltre una conoscenza del settore che permette di interpretare con lucidità le trasformazioni in atto nella filiera elettrica, sempre più segnata da digitalizzazione, efficienza energetica e nuove esigenze degli installatori professionali. Incalza raccoglie il testimone da Luca Pelliciari, riconoscendo il lavoro svolto e dichiarando di voler proseguire il percorso di crescita insieme al team BM, al Gruppo Beta e alla rete di clienti che da decenni riconosce nel marchio un punto di riferimento affidabile.

La nomina, quindi, si inserisce nella strategia di sviluppo del Gruppo Beta, leader europeo nell’utensileria professionale e realtà industriale nata nel 1923 a Erba grazie alla visione della famiglia Ciceri. Oggi il Gruppo, con sede a Sovico, conta 1.000 collaboratori, 10 stabilimenti produttivi e un fatturato di 254 milioni di euro, articolandosi in cinque aziende. Beta Utensili, 3D Beta, BM, Abra Beta ed Helvi operano in oltre 100 Paesi attraverso 12 filiali e 250 importatori. L’ingresso di Incalza rafforza anche la presenza del Gruppo nel settore del materiale elettrico per le costruzioni civili e industriali, ampliando la capacità di offrire soluzioni integrate agli specialisti della meccanica, della manutenzione e dell’installazione.