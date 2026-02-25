Berardi Bullonerie stringe i bulloni della crescita: acquisita Fastpoint

Quando si parla di Berardi Bullonerie, si parla di una realtà che da oltre un secolo tiene insieme – letteralmente – l’industria italiana. Oggi il Gruppo aggiunge un nuovo tassello alla sua strategia di espansione. L’acquisizione di Fastpoint, distributore specializzato in fasteners plastici e componenti per l’elettronica, con sedi in Italia e nei principali mercati europei.

Operazione, sostenuta da H.I.G. Capital

L’operazione, sostenuta da H.I.G. Capital, che controlla Berardi attraverso il proprio portafoglio, rappresenta un passo strategico per rafforzare la presenza del Gruppo nei segmenti a più alto potenziale del mercato dei fissaggi. Fastpoint porta in dote un catalogo di oltre 35.000 SKU. Una rete internazionale che tocca Germania, Regno Unito e Spagna, e un know‑how tecnico che la rende un partner prezioso per OEM industriali in tutta Europa. Per Berardi, che già oggi vanta 170.000 referenze e una rete capillare di 23 magazzini in Italia e 4 sedi estere, l’ingresso di Fastpoint significa ampliare la gamma. E inoltre accelerare l’internazionalizzazione e creare nuove opportunità di cross‑selling. Una combinazione che promette di rendere il Gruppo ancora più competitivo in un settore dove velocità, specializzazione e servizio sono fondamentali.

Giovanni Berardi e Mauro Pasini, Presidente e AD di Berardi Bullonerie

«La partnership con Fastpoint ci permette di potenziare lo sviluppo di soluzioni su misura e di creare sinergie commerciali e industriali. È un passo importante per rafforzare la nostra presenza internazionale».

Dall’altra parte, Davide Carossa, CEO di Fastpoint, vede nell’operazione un’opportunità per crescere e innovare: «Entrare nel gruppo Berardi significa poter servire i nostri clienti con risorse e competenze ancora maggiori, soprattutto nei servizi logistici».

Anche H.I.G. Capital, attraverso i managing director Raffaele Legnani (nella foto) e Giovanni Guglielmi, sottolinea la portata dell’operazione. «Con l’acquisizione di Fastpoint, Berardi prosegue il suo percorso di consolidamento nel settore della distribuzione di componenti industriali, rafforzando la propria presenza internazionale».