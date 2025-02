Benetti rafforza la propria presenza nelle Americhe

Federico Ferrante, attuale Presidente di Azimut|Benetti Americas, assumerà la responsabilità dello sviluppo commerciale del brand Benetti nell’intera area americana. Nomina che si inserisce all’interno della strategia consolidata del Gruppo Azimut|Benetti. Il leader mondiale nella nautica di lusso punta quindi sulla crescita e valorizzazione delle proprie risorse interne per affrontare nuove sfide nei mercati strategici.

Azimut|Benetti: un’eccellenza della nautica di lusso

Il Gruppo Azimut|Benetti è una delle realtà più prestigiose e influenti nel settore della nautica di lusso a livello globale. Fondato in Italia, il gruppo si compone di due brand di riferimento: Azimut Yachts, specializzato in yacht sportivi e di medie dimensioni. Benetti, icona della cantieristica di superyacht e megayacht, con un’eredità che affonda le radici nel 1873. Con una visione orientata all’innovazione e alla qualità, Azimut|Benetti è leader nella costruzione di yacht di lusso, vantando una produzione all’avanguardia e una attenzione alla sostenibilità. Il gruppo, che ha sede principale in Italia, ha saputo sviluppare una presenza internazionale solida, con uffici, dealer e cantieri in tutto il mondo.

Federico Ferrante: un leader con oltre 30 anni di esperienza nella nautica

Nato con un background multiculturale e in possesso della doppia cittadinanza, Federico Ferrante è una figura di spicco nell’industria nautica. Ha un’esperienza che supera i 30 anni, di cui 25 all’interno del Gruppo Azimut|Benetti. Dopo aver ricoperto diversi ruoli chiave nel gruppo, Ferrante è stato determinante nell’espansione del marchio Azimut|Benetti nelle Americhe. Ha contribuito a rafforzare il posizionamento del brand nei mercati di Stati Uniti, Canada, America Latina e Caraibi. La sua conoscenza approfondita delle dinamiche competitive del settore, unita a una solida rete di relazioni con clienti e partner strategici, lo rendono la scelta ideale.

Un nuovo capitolo per Benetti nelle Americhe

Con Federico Ferrante quindi avrà l’obiettivo di potenziare la presenza di Benetti nei mercati del continente americano, un’area chiave che si estende dal Canada al Cile, includendo i Caraibi. Questa regione offre anche un potenziale di sviluppo ancora inesplorato. E la guida di Ferrante sarà essenziale per consolidare la leadership del brand nel settore dei superyacht. L’esperienza maturata, la profonda conoscenza del mercato e il suo approccio strategico saranno quindi elementi determinanti per rafforzare il successo di Benetti. E inoltre continuare a offrire prodotti e servizi di eccellenza ai clienti americani.