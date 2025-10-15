BD Plast accelera la transizione green: meno scarti e innovazione nel riciclo

BD Plast Filtering Systems, PMI italiana con sede in Emilia-Romagna è leader nella produzione di cambiafiltri per l’estrusione della plastica. L’azienda ha ridotto del 30% gli scarti produttivi in tre anni, aumentato del 45% l’uso di energia rinnovabile. E inoltre ha installato 800 pannelli fotovoltaici che generano 240 MWh di energia pulita all’anno, evitando 160 tonnellate di CO₂.

Grazie alle soluzioni di filtrazione avanzata, BD Plast contribuisce a evitare 1.200 tonnellate di CO₂ ogni anno.

“Performance industriale e responsabilità ambientale devono procedere insieme,”. Afferma Dino Boicelli, Corporate Manager. “Ogni tecnologia che sviluppiamo è pensata per lasciare un’impronta positiva sul pianeta.”

Seeds of Change: una foresta per il futuro

Nel luglio 2025 ha lanciato “Seeds of Change. La Foresta BD Plast”, un progetto di riforestazione in collaborazione con Treedom, per compensare le emissioni di CO₂. E inoltre generare valore ambientale e sociale nei territori coinvolti. L’iniziativa rafforza l’impegno ESG dell’azienda, estendendo la responsabilità oltre lo stabilimento.

CleanChanger: il brevetto che rivoluziona il riciclo

Al centro della strategia green c’è CleanChanger, cambiafiltri automatico brevettato da BD Plast, che consente di lavorare anche con plastiche contaminate senza interruzioni. I benefici:

+20% di plastica riciclata reimpiegabile.

-40% dei costi di manutenzione.

Maggiore continuità produttiva, con riduzione dei tempi morti e degli sprechi

CleanChanger è già considerato una soluzione chiave per l’industria del riciclo, sempre più centrale nella transizione ecologica del settore.

BD Plast nel contesto internazionale

Fondata nel 2001 la PMI è presente in oltre 40 Paesi e collabora con i principali produttori di impianti per l’estrusione. L’azienda ha partecipato a fiere internazionali come K Düsseldorf e Plast Milan, consolidando la propria reputazione come partner tecnologico affidabile e innovativo. Con un forte orientamento alla digitalizzazione dei processi e alla sostenibilità ambientale, BD Plast rappresenta un esempio virtuoso di PMI italiana che guarda al mondo.