BBVA alla grande: la banca digitale conquista l’Italia (e anche Forbes)

BBVA continua a macinare risultati in Italia e lo fa con lo stile che la contraddistingue: digitale, semplice, trasparente. Nell’edizione 2026 della classifica World’s Best Banks di Forbes, la banca conquista un prestigioso 3° posto, migliorando il già ottimo piazzamento dello scorso anno. E inoltre confermandosi tra gli istituti più apprezzati dai clienti italiani. La particolarità di questa classifica è che non si basa su indicatori finanziari o valutazioni interne. Si basa esclusivamente sulle opinioni dei clienti. Fiducia, qualità del servizio, esperienza digitale, trasparenza: sono questi i criteri che hanno portato BBVA a scalare la graduatoria. Ha dimostrato quindi che il suo modello mobile-first sta davvero facendo la differenza.

Il risultato arriva in un momento di forte crescita

BBVA si avvicina a 900.000 clienti in Italia, un traguardo che testimonia la solidità del suo approccio e la capacità di attrarre utenti alla ricerca di un’esperienza bancaria moderna, intuitiva e senza complicazioni. Come sottolinea Walter Rizzi, (nella foto) Head of Digital Banking di BBVA in Italia, questo riconoscimento è molto più di una medaglia. E’ la conferma che la banca sta rispondendo alle esigenze reali delle persone. “Essere riconosciuti tra le prime tre banche in Italia dai nostri clienti è motivo di grande orgoglio. Continueremo a innovare e a lavorare ogni giorno per guadagnarci la loro fiducia”.

Da quando è arrivata nel mercato italiano come banca completamente digitale, BBVA si è imposta come la challenger bank di riferimento. Competitiva nell’offerta, impeccabile nell’esperienza utente e sostenuta dalla solidità di uno dei principali gruppi bancari europei. Un mix che unisce agilità e affidabilità, innovazione e sicurezza, tecnologia e competenza. In un panorama bancario in continua evoluzione, BBVA dimostra che il digitale non è solo un canale, ma un modo di ripensare la banca: più vicina, più semplice, più trasparente. E, a quanto pare, anche una delle più amate dagli italiani.