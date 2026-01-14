Bassani Group entra nel Registro delle Imprese Storiche di Unioncamere

Bassani Group, storica realtà veneziana attiva nei servizi turistici, portuali e marittimi, è stata iscritta nel prestigioso Registro Nazionale delle Imprese Storiche di Unioncamere. Un traguardo che premia le aziende ultracentenarie capaci di tramandare alle generazioni successive un patrimonio unico di competenze, valori e visione imprenditoriale.

Chi è Bassani Group

Fondata nel 1860 come agenzia marittima e casa di spedizioni, Bassani Group rappresenta oggi un esempio di continuità e resilienza che attraversa oltre 165 anni di storia italiana. Negli anni Trenta l’azienda ha ampliato il proprio raggio d’azione entrando nel settore incoming come Tour Operator. Ha avviato, infatti, un percorso di crescita che l’ha portata a diventare uno dei principali operatori nazionali nel turismo e nell’hospitality. Nel 1947 ha ottenuto la seconda licenza IATA in Italia, contribuendo alla nascita di FIAVET, WATA, TWLGO e World of Incentives.

Forti radici nel territorio veneziano

Radicata nel territorio veneziano e veneto, Bassani Group ha saputo coniugare identità locale e visione internazionale. Ha trasformato il proprio patrimonio storico in un vantaggio competitivo sui mercati globali. L’azienda opera con standard internazionali pur mantenendo una profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale. Una qualità che le ha permesso di superare guerre, crisi economiche, rivoluzioni tecnologiche e cambiamenti epocali nel settore turistico.

Con oltre 200 dipendenti a tempo indeterminato – che in alta stagione arrivano a 300 – Bassani Group è oggi un attore chiave dell’economia turistica del territorio. Il suo ecosistema integrato di servizi spazia dal destination management alle operazioni portuali per l’industria crocieristica. Dal ground handling per le principali compagnie internazionali all’organizzazione di eventi corporate. Il Gruppo, con un fatturato compreso tra 40 e 45 milioni di euro, mobilita infrastrutture strategiche come aeroporti, stazioni ferroviarie, autostrade e terminal portuali. Inoltre genera un indotto significativo e occupazione qualificata.

Punto di riferimento per l’industria turistica e marittima italiana

Attraverso società come Events2B, International Limousine Service, Aloschi & Bassani, ISS International Shore Services, Venice River Cruising, Blitz e altre realtà specializzate, Bassani Group si è affermato come punto di riferimento per l’industria turistica e marittima italiana, superando nel 2023 i 19 milioni di euro di fatturato.

“L’iscrizione al Registro delle Imprese Storiche rappresenta per noi un riconoscimento di immenso valore”, afferma Filippo Olivetti (nella foto), Amministratore Delegato di Bassani Group. “È la testimonianza della nostra capacità di attraversare il tempo senza perdere la nostra identità veneziana, quella stessa identità che da oltre 160 anni portiamo nel mondo attraverso l’eccellenza dei nostri servizi.”

Olivetti sottolinea inoltre come la forza del Gruppo risieda “nella capacità di innovare mantenendo intatta la dedizione, la passione e il rispetto per le tradizioni che ci accompagnano fin dalle origini. Grazie a un management giovane e a un team dinamico e multiculturale, siamo oggi una delle realtà più competitive del settore.”

L’ingresso nel Registro delle Imprese Storiche non rappresenta solo un riconoscimento del passato, ma un impegno verso il futuro. La terza generazione della famiglia Olivetti continua a investire in formazione, innovazione tecnologica e sviluppo di nuovi servizi, con l’obiettivo di trasmettere alle generazioni future non solo competenze e know-how, ma anche i valori fondanti del “fare impresa” che hanno reso Bassani Group un’eccellenza nazionale.

Istituito nel 2011 in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Registro Nazionale delle Imprese Storiche conta oggi oltre 2.600 aziende e rappresenta la più completa fotografia delle eccellenze imprenditoriali longeve del Paese. L’iscrizione è riservata alle imprese con almeno 100 anni di attività ininterrotta nello stesso settore, capaci di dimostrare continuità e trasmissione di valori nel tempo.