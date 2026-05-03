Barilla invita tutti a cena. A Miami, vinto da Antonelli, la pasta unisce più della Formula 1®

A Miami, nel cuore del weekend del FORMULA 1® CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026, Barilla ha ricordato a tutti una verità semplice. Prima dei motori – il GP è stato vinto da Kimi Antonelli su Mercedes – prima delle strategie, prima della velocità, ci sono le persone. E spesso basta un piatto di pasta per farle sentire di nuvo vicine.

Per inaugurare la nuova partnership con il Visa Cash App Racing Bulls Formula 1® Team, Barilla — Official Pasta Partner di Formula 1® — ha organizzato una cena a sorpresa. Dove? Al Torno Subito Miami, il ristorante firmato Massimo Bottura con la cucina guidata dallo chef Bernardo Paladini. Una serata pensata per spegnere i motori e accendere la vita vera: quella fatta di famiglia, affetti e convivialità.

Barilla e VCARB insieme

La sorpresa è stata totale. Barilla e VCARB hanno fatto volare a Miami le famiglie dei membri del team, regalando un momento raro in un calendario che porta squadre e piloti in giro per il mondo per 24 weekend l’anno. Abbracci, risate, emozione e piatti di pasta condivisi hanno trasformato la cena in un piccolo rito familiare, proprio come accade nelle case italiane. Tra gli ospiti c’erano il giovane talento Arvid Lindblad, insieme a sua madre, il Campione del Mondo Nico Rosberg, la campionessa olimpica Mikaela Shiffrin. E inoltre molti protagonisti dell’ecosistema F1: ingegneri, tecnici, partner, media. Una comunità che lavora dietro le quinte e che raramente trova il tempo di fermarsi.

La serata ha celebrato anche l’incontro tra due realtà nate nella stessa terra, l’Emilia‑Romagna, dove la passione per il cibo e quella per i motori convivono da sempre. Barilla e VCARB condividono valori comuni: eccellenza, spirito familiare, attenzione alle persone. E questa cena ne è stata la dimostrazione più autentica.

Melissa Tendick, Presidente di Barilla Americas, ha ricordato che “prendersi il tempo per stare insieme è al cuore di ciò che facciamo”. Lindblad ha sottolineato quanto sia stato speciale vedere tutti riuniti, lontani per una sera dalla pressione della pista. E mentre il weekend di gara prosegue, Barilla ribadisce il suo messaggio: la famiglia può essere ovunque — a casa, nel paddock, o attorno a un piatto di pasta. Perché la pasta non è solo cibo: è un modo di stare insieme, un linguaggio universale che parla di cura, calore e italianità. Un messaggio perfetto per un brand che da quasi 150 anni porta nel mondo la gioia del buon cibo e della convivialità. E che, anche in Formula 1®, continua a fare ciò che gli riesce meglio: unire le persone.