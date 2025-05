Barbara Bertoli nuova R&D Director di Paglieri

Paglieri, storica azienda piemontese leader nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, ha nominato Barbara Bertoli Direttrice della Ricerca & Sviluppo (R&D). Esperta di riferimento nel mondo della cosmetica e della profumeria, Bertoli porta con sé un bagaglio di vent’anni di esperienza. Anni maturati nell’ambito della innovazione scientifica, formulazione cosmetica, marketing e formazione accademica.

Un’esperienza solida tra industria e ricerca

Bertoli ha guidato l’innovazione scientifica in aziende leader nel settore cosmetico, occupandosi di sviluppo prodotti sia per la grande distribuzione che per il canale farmacia. Oltre alla sua attività manageriale, ha anche affiancato la carriera accademica, ottenendo certificazioni di alto profilo e specializzandosi in olfattiva applicata. Un campo che studia la relazione tra fragranze e percezioni sensoriali. La sua nomina è stata accolta con entusiasmo dal management aziendale. Tra cui gli Ad Debora Paglieri, Fabio Rossello e Lodovico Paglieri, che ne hanno sottolineato il valore strategico per il futuro del brand.

“Barbara porta con sé una visione sistemica della R&D. E un linguaggio contemporaneo del profumo che rispecchia i nostri valori. La sua esperienza e passione daranno nuova forza alla nostra vocazione olfattiva, unendo rigore e poesia in ogni nuovo prodotto”. Ha dichiarato Debora Paglieri. “Abbiamo riconosciuto in Barbara una guida che coniuga eccellenza tecnica e sensibilità creativa. La sua nomina rafforza il nostro impegno verso un’innovazione consapevole, in equilibrio tra radici storiche e slancio verso il futuro”. Ha aggiunto Fabio Rossello.

Gli obiettivi del nuovo corso

Nel suo nuovo ruolo, Bertoli guiderà lo sviluppo di formule innovative, puntando su: materie prime d’eccellenza, selezionate con criteri di sostenibilità. E inoltre su eco-innovazione, per ridurre l’impatto ambientale dei prodotti. Identità sensoriale, con profumi e texture capaci di evocare esperienze emotive. Quindi anche su trasparenza e autenticità, rispondendo alla crescente attenzione dei consumatori verso ingredienti e processi produttivi. “Paglieri è un marchio storico che evolve senza perdere il suo cuore emozionale. Creare prodotti quindi che generano benessere è una sfida che affronto con entusiasmo e responsabilità”. Ha dichiarato Barbara Bertoli, aggiungendo che il profumo è molto più di un prodotto: è cultura, esperienza e racconto.

Paglieri e il futuro della profumeria Made in Italy

Con questa nomina, quindi, Paglieri rafforza la sua posizione nel mercato, consolidando una filosofia che vede il profumo come un’esperienza multisensoriale. L’azienda, nata oltre 150 anni fa, è oggi presente in più di 50 paesi, portando l’eccellenza della cosmesi italiana nel mondo. Attraverso il settore Ricerca & Sviluppo, Paglieri continuerà a innovare, proponendo fragranze che creano emozioni e identità.