Banca Sistema cartolarizza i crediti del calcio professionistico

Banca Sistema ha lanciato la prima cartolarizzazione in Italia avente a oggetto crediti originati da società di calcio professionistiche. Sia italiane che internazionali. L’operazione, strutturata e coordinata dalla banca in qualità di Arranger e Senior Underwriter, è stata realizzata attraverso ElevenPoint Sports SPV. Rappresenta un unicum per natura dell’asset class e profilo tecnico-giuridico, grazie alla sua struttura multigiurisdizionale.

Banca Sistema acquista di 1,2 miliardi di crediti

La piattaforma prevede l’acquisto, su base continuativa e rotativa, di circa 1,2 miliardi di euro di crediti. Crediti derivanti da trasferimenti di calciatori, diritti audiovisivi e contributi compensativi per retrocessione. Questo approccio consente una gestione dinamica ed efficiente dell’attivo. L’operazione si inserisce nel piano strategico 2024–2026 che punta a espandere il business su asset class alternative, secondo il modello “originate to share”. La tranche junior è stata sottoscritta da investitori internazionali specializzati nel settore sport e intrattenimento.

Presidio completo lungo la catena del valore

La Divisione Factoring di Banca Sistema rafforza la propria presenza anche a livello internazionale. Amplia l’offerta di servizi nel segmento Entertainment. La banca è già attiva da oltre un decennio nel factoring di ricavi differiti nel mondo del calcio, con un turnover cumulato di 5 miliardi di euro. Oltre ai ruoli di Arranger e Senior Underwriter, Banca Sistema svolgerà anche le funzioni di Master Servicer, Paying Agent, Account Bank e Computation Agent. Garantirà un presidio completo lungo tutta la catena del valore. La struttura legale dell’operazione è stata curata dallo studio Legance – Avvocati Associati, con un team guidato dal partner Marco Iannò. Per Banca Sistema, il deal è stato seguito da Simone Russo, con il supporto di Ugo De Vivo, Diego Lignana, Alessandra Mileo e Gabriele Grisa.