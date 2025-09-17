Banca Prealpi SanBiagio: utile a 34,5 mio, raccolta in crescita

Banca Prealpi SanBiagio, Istituto di Credito Cooperativo del Gruppo Cassa Centrale, chiude il primo semestre 2025 con risultati in forte crescita.Conferma la fiducia di Soci e clienti e il proprio ruolo di riferimento per famiglie e imprese del territorio. La raccolta complessiva ha raggiunto 6,72 miliardi di euro (+3,8% rispetto a fine 2024), mentre il patrimonio netto si attesta a 587 milioni (+5,2%). L’utile netto del semestre è pari a 34,5 milioni, sostenuto da una solida performance commerciale e da un buon andamento della forbice creditizia.

Il prodotto bancario complessivo (raccolta + impieghi) ha toccato quota 9,13 miliardi, con una crescita di 248 milioni in sei mesi. Gli impieghi verso la clientela si mantengono stabili a 2,41 miliardi, nonostante il contesto economico sfidante. La Banca si distingue per l’elevata qualità dell’attivo. L’NPL ratio netto è pari allo 0,25%, con coperture al 91%, ben superiori alla media nazionale. Il CET1 ratio si consolida al 36,12%, confermando una robusta patrimonializzazione.

Nel mese di giugno, l’Istituto ha inaugurato una nuova filiale a Castelfranco Veneto, proseguendo l’espansione nelle province di Treviso e Pordenone, e consolidando la presenza in 205 comuni distribuiti in 9 province.

Carlo Antiga, Presidente di Banca Prealpi SanBiagio

“Questi risultati dimostrano cosa significa essere una vera Banca di Relazione: vicina alle comunità, capace di generare valore condiviso e di crescere in modo sostenibile”. Ha dichiarato Antiga. L’Istituto continua a investire in innovazione, capitale umano e efficienza operativa, rafforzando il legame con Soci e clienti e confermando la propria vocazione cooperativa e territoriale.