Banca del Ceresio rafforza il team di Ceresio SIM

Ceresio Investors, gruppo svizzero con oltre un secolo di storia, controllato dalla famiglia Foglia, annuncia l’ingresso di Stefano Provenzi. La new entry sarà Senior Banker presso Ceresio SIM, società milanese del gruppo.

Classe 1974, Provenzi ha un’esperienza di oltre 20 anni maturata in gruppi bancari internazionali, con responsabilità di advisory e asset management per clientela Ultra High Net Worth. E’ specializzato in asset allocation, mercati obbligazionari, prodotti strutturati e selezione di fondi terzi. Inoltre ha contribuito alla definizione di soluzioni personalizzate e alla gestione di portafogli complessi. È laureato con lode in Economia presso l’Università Cattolica di Milano . Inoltre ha conseguito il FAME Certificate in Financial Asset Management and Engineering presso lo Swiss Finance Institute di Losanna.

“Sono entusiasta di entrare in Ceresio Investors, realtà che ho sempre apprezzato per indipendenza e allineamento con i clienti,” ha detto Provenzi.

“Il suo ingresso rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita nel segmento UHNW, strategico per la consulenza patrimoniale e il Corporate Advisory,” . Ha commentato Loris Vallone, Direttore Generale di Ceresio SIM.

Ceresio Investors fa capo a Banca del Ceresio, fondata nel 1919 a Milano da Antonio Foglia e oggi attiva a Lugano, Milano e Londra. Il gruppo è specializzato nella gestione di patrimoni, custodia titoli, Corporate & Investment Banking e consolidamento fiscale e patrimoniale. Detiene CHF 9 miliardi di attivi in gestione, un leverage ratio semplificato del 42,7% e una forte cultura del co-investimento tra proprietà e clientela.