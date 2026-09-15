Banca AideXa investe 57 milioni di euro per 315 imprese

Banca AideXa continua a consolidare la propria presenza in Piemonte, una delle regioni più vivaci e strutturate del sistema produttivo italiano. Dalla nascita della banca a oggi, sono 315 le imprese finanziate, per un totale di 57 milioni di euro erogati. Si conferma così il ruolo della fintech nel facilitare l’accesso al credito delle micro e piccole imprese, spesso penalizzate nei canali tradizionali.

Il modello AideXa

Il modello di AideXa, fondato su tecnologia, analisi dei dati e processi digitali, punta a offrire alle aziende un credito rapido, semplice e trasparente. Le imprese piemontesi che hanno ottenuto finanziamenti presentano un profilo solido: in media contano 18 dipendenti, generano 3,35 milioni di euro di fatturato. E operano da 16 anni, con una prevalenza di società a responsabilità limitata. Il finanziamento medio si attesta intorno ai 182 mila euro, cifra che riflette esigenze concrete e mirate.

La maggior parte delle risorse, circa il 58%, è stata destinata alla liquidità e al capitale circolante. Segno di un contesto economico che richiede stabilità operativa e capacità di assorbire costi crescenti. Il 27% dei finanziamenti ha invece sostenuto investimenti per innovazione, ampliamento e crescita, dimostrando che le imprese piemontesi non rinunciano a progettare il futuro.

L’edilizia è il comparto più rappresentato

La distribuzione territoriale evidenzia una forte concentrazione nell’area metropolitana di Torino, che raccoglie il 56,8% delle aziende finanziate. Seguono Novara con il 16,8% e Cuneo con il 7,3%, territori caratterizzati da una forte vocazione industriale e manifatturiera. Anche la composizione settoriale racconta un Piemonte dinamico e diversificato. L’edilizia è il comparto più rappresentato, con il 17,1% delle imprese sostenute, seguita da industria e manifattura (16,8%) e commercio (13,3%). AideXa ha inoltre finanziato realtà attive nei servizi digitali e alle imprese, nel food & hospitality e nella logistica, confermando la varietà del tessuto economico regionale.

Marzio Pividori, (nella foto) CEO e Direttore Generale di Banca AideXa, sottolinea come il Piemonte rappresenti «una delle regioni più dinamiche del sistema produttivo italiano, con imprese solide e orientate alla crescita». Il credito erogato, spiega, è utilizzato soprattutto per sostenere il capitale circolante e per investire nello sviluppo dell’attività. «Il nostro obiettivo è continuare a supportare gli imprenditori del territorio con un accesso al credito semplice, veloce e costruito sulle loro reali esigenze operative».