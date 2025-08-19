Awasi si espande con nuovi lodge in Brasile e Argentina

Awasi, sinonimo di lusso discreto e avventura nei luoghi più remoti del mondo, inaugura una nuova era nel turismo esperienziale sudamericano. Dopo il successo dei suoi lodge in Patagonia, Atacama e Iguazù, il gruppo presenta due nuove gemme. Si tratta di Awasi Santa Catarina in Brasile e Awasi Mendoza in Argentina. Entrambe le proprietà incarnano l’essenza del brand: un profondo legame con la terra, la cultura e il ritmo autentico dei luoghi.

Awasi Santa Catarina si affaccia sulla costa brasiliana

E’ immerso nella Foresta Atlantica. Le sue 25 ville indipendenti offrono viste mozzafiato sull’oceano e un’esperienza sensoriale completa grazie alla spa Sisley Paris. E inoltre grazie a un nuovo padiglione del benessere in arrivo il 1° novembre. Escursioni in motoscafo, cene sull’isola e itinerari immersivi guidati da Andrea Moschetti completano un soggiorno all’insegna della rigenerazione e della scoperta.

Awasi Mendoza, situato ai piedi delle Ande

E’ circondato da 14 ettari di vigneti nel cuore della tradizione vitivinicola argentina. Le 17 ville offrono quindi privacy e comfort, con piscine private e terrazze panoramiche. Gli ospiti possono vivere la vendemmia, esplorare i vigneti a cavallo con i gauchos e partecipare a corsi di cucina tipica. Entro novembre, il lodge vedrà l’espansione della spa e un restyling del ristorante, mantenendo fede all’etica del brand: evolversi con autenticità. Awasi crea una costellazione di lodge che celebra la bellezza e la diversità del Sud America, offrendo esperienze su misura in scenari di straordinaria bellezza.