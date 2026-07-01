Avnet Silica sceglie continuità e visione: Maryannick Dauba alla presidenza

Avnet Silica apre una nuova pagina della propria storia nominando Maryannick Dauba presidente della società. È una scelta che parla di continuità, competenza e profonda conoscenza del mercato: Dauba lavora in Avnet da oltre quindici anni e ha ricoperto ruoli chiave nelle vendite, nelle relazioni con i fornitori e nella gestione dei clienti in tutta l’area EMEA. La sua nomina, effettiva dal 1° luglio 2026, arriva in un momento in cui Avnet Silica sta consolidando il proprio ruolo di riferimento nella distribuzione di semiconduttori. E inoltre nei componenti elettronici e soluzioni embedded, un settore strategico per l’industria europea.

Per capire il peso di questa nomina bisogna partire da chi è Avnet Silica

Silica è la divisione europea di Avnet, colosso globale quotato al Nasdaq.Da decenni supporta aziende, produttori e sviluppatori nella progettazione e nella realizzazione di tecnologie avanzate. Avnet Silica è il punto di contatto tra i grandi produttori di chip e le migliaia di imprese europee che costruiscono prodotti, dispositivi, infrastrutture e soluzioni digitali. Il suo mercato di riferimento è vasto. Automotive, industriale, energia, telecomunicazioni, medicale, IoT, robotica, elettronica di consumo. In altre parole, tutto ciò che oggi richiede semiconduttori, sensori, microcontrollori e piattaforme hardware.

Maryannick Dauba conosce questo mondo dall’interno

Prima di diventare Presidente, è stata EMEA vice president business engagement, dopo aver guidato le vendite come EMEA sales vice president. E inoltre aver diretto il Sud Europa come regional VP e aver gestito Francia, Belgio e Nord Africa come territory director. È una manager che ha costruito relazioni solide con clienti e fornitori, che conosce le dinamiche del mercato dei semiconduttori e che ha vissuto in prima linea le trasformazioni di un settore che oggi è cruciale per la competitività industriale dell’Europa.

La sua nomina è un segnale chiaro

Avnet Silica punta su una leadership che conosce profondamente l’azienda e che può guidarla in una fase di crescita complessa. Una crescita segnata da nuove esigenze tecnologiche, supply chain globali in evoluzione e una domanda sempre più sofisticata. Gilles Beltran, presidente di Avnet EMEA, lo ha sintetizzato con efficacia: Dauba unisce conoscenza del mercato, esperienza interna e capacità di leadership, ed è nella posizione ideale per accompagnare l’azienda nella sua espansione.

Dauba stessa ha sottolineato come la forza di Avnet Silica risieda nelle relazioni costruite nel tempo e nelle competenze dei team. La sua visione è quella di una crescita che parte da basi solide: partnership durature con i fornitori, supporto costante ai clienti, sviluppo di soluzioni che rispondano alle nuove sfide tecnologiche dell’industria europea. Con questa nomina, la manager conferma la volontà di crescere mantenendo intatta la propria identità. Un distributore tecnologico che non si limita a fornire componenti, ma costruisce valore attraverso consulenza, supporto tecnico, progettazione e partnership. La leadership di Maryannick Dauba si inserisce perfettamente in questa traiettoria, portando l’azienda verso una nuova fase di sviluppo in un mercato che, oggi più che mai, è strategico per l’economia globale.