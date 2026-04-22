Autopromotec rinnova la guida: Enrica Lazzarini è il nuovo CEO

Autopromotec, la storica biennale internazionale dedicata alle attrezzature e all’aftermarket automobilistico, entra in una nuova fase della sua storia. Nomina di Enrica Lazzarini come nuovo Chief Executive Officer. Una scelta che valorizza competenze interne e garantisce continuità a un’organizzazione che, da sessant’anni, è uno dei punti di riferimento per il settore automotive.

La decisione del CdA conferma una strategia chiara: mantenere saldo il legame con il tessuto associativo e industriale che ha reso Autopromotec una manifestazione unica nel panorama internazionale. Lazzarini dal 5 marzo 2026 ricopre il ruolo di Segretario Generale di AICA, una delle due associazioni proprietarie della fiera insieme ad AIRP. La sua nomina a CEO rafforza così un percorso di crescita costruito all’interno della “Casa Autopromotec”.

Accanto a lei, il nuovo assetto manageriale vede Guido Gambassi nel ruolo di Chief Strategy Officer, funzione che si aggiunge alle sue responsabilità già consolidate come AD di EditProm. E inoltre come segretario generale di AIRP e di Federpneus. Una figura che incarna la continuità e la profonda conoscenza del comparto, elementi fondamentali per guidare una manifestazione che integra innovazione, formazione e visione strategica.

Autopromotec: un luogo dove vedere, toccare e comprendere le innovazioni.

Lazzarini ha sottolineato come la prossima edizione di Autopromotec — in programma dal 26 al 29 maggio 2027 a BolognaFiere — rappresenti una sfida stimolante in un settore che vive trasformazioni rapidissime. Evoluzione tecnologica, transizione energetica, digitalizzazione dei servizi e crescente complessità dell’aftermarket richiedono un luogo fisico come Autopromotec. Un luogo dove vedere, toccare e comprendere le innovazioni.

Gambassi ha evidenziato come la forza della manifestazione risieda nella sua natura ibrida. Una fiera che nasce dal mondo associativo e che ospita al suo interno un ecosistema di aziende, professionisti e realtà specializzate. Questa struttura permette ad Autopromotec di intercettare le direzioni del mercato e di restare un punto di riferimento internazionale per chi opera nell’aftermarket.

Il passaggio di consegne avviene con il pieno supporto di Renzo Servadei, AD uscente e storico Segretario Generale di AICA. Servadei ha scelto di lasciare gli incarichi per motivi personali, pur garantendo il proprio contributo per accompagnare la transizione. Ha espresso gratitudine e fiducia nel nuovo assetto, sottolineando come la valorizzazione delle competenze interne rappresenti la scelta migliore per preservare l’identità e la forza della manifestazione.

Chi è Autopromotec

Autopromotec, nata nel 1965 e oggi articolata in 646 categorie merceologiche. Continua a crescere in visibilità e internazionalità grazie a un modello fieristico che unisce specializzazione, qualità espositiva e un forte legame con le associazioni di settore. Con la nuova leadership, la manifestazione si prepara a consolidare ulteriormente il proprio ruolo nel panorama globale, accompagnando il settore automotive in una fase di profonda trasformazione.