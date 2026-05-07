Autolinee Toscane corre più veloce… anche nei pagamenti!

Autolinee Toscane ha deciso di portare nel trasporto pubblico la stessa rapidità con cui i suoi autobus attraversano la regione. E lo fa introducendo una novità che cambia davvero il modo di vivere la mobilità quotidiana. Ovvero la possibilità di pagare gli abbonamenti in 3 o 4 rate senza interessi, grazie alla partnership con Scalapay.

La Toscana diventa così la prima regione italiana a offrire una soluzione Buy Now Pay Later per l’intera rete di trasporto pubblico locale. Una rete immensa, fatta di oltre 900 linee, 13.000 km di percorsi e quasi 3.000 autobus che ogni giorno collegano città, borghi, scuole, università, luoghi di lavoro e destinazioni turistiche. Un sistema che muove più di 185 milioni di passeggeri l’anno e che ora diventa ancora più accessibile.

L’idea è semplice. Gli abbonamenti possono pesare sul budget familiare, soprattutto nei periodi in cui si sommano altre spese. Con Scalapay, invece, si può viaggiare subito e pagare un po’ alla volta, senza interessi e senza complicazioni. L’opzione è già attiva nel web shop di Autolinee Toscane e basta selezionare Scalapay tra i metodi di pagamento per dilazionare l’acquisto.

Per Autolinee Toscane, parte del gruppo internazionale RATP Dev, questa innovazione è un tassello fondamentale di un percorso che punta a rendere il trasporto pubblico più moderno. Oltre che più digitale e più vicino alle esigenze reali delle persone. Come ha spiegato il team dell’azienda, il bus non è più “quello di una volta”: oggi è una scelta di mobilità sostenibile, economica e intelligente. E ora anche più flessibile. Con questa novità, Autolinee Toscane non solo semplifica la vita ai suoi utenti, ma diventa un modello per tutto il Paese. Dimostra che innovare il trasporto pubblico significa anche innovare il modo in cui lo si paga. Una piccola rivoluzione che parte dalla Toscana e che potrebbe presto ispirare molte altre regioni.