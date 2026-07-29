Auto aziendali, nuove regole: tasse più alte e fringe benefit rivisti

Le auto aziendali entrano in una nuova fase fiscale. Il Decreto Omnibus, ora in Parlamento dopo il via libera della Ragioneria dello Stato, introduce una stretta che punta a rinnovare le flotte e a ridurre l’uso dei veicoli più datati. La misura più rilevante riguarda l’aumento del 50% della base imponibile per le auto che superano i cinque anni dalla prima immatricolazione. Una maggiorazione che colpisce tutte le alimentazioni, incluse le elettriche, perché il criterio è esclusivamente l’età del mezzo.

Spingere le aziende a sostituire le auto più vecchie

L’obiettivo è chiaro: spingere le aziende a sostituire i veicoli più vecchi, riducendo costi ambientali e inefficienze. La misura si inserisce in un contesto europeo che da tempo chiede di allineare la tassazione dei veicoli alle emissioni e alla modernità delle flotte. Il decreto interviene anche su alcune criticità emerse dopo la legge di bilancio 2025. Viene confermata la possibilità di riassegnare le auto ordinate nel 2024 e consegnate dopo luglio 2025 senza applicare il criterio del “valore normale”. Per semplificare il calcolo del fringe benefit, è previsto un incremento forfettario del 5% per gli optional non presenti nelle tabelle Aci e non acquistati dal dipendente. Sul fronte del welfare aziendale, il provvedimento elimina il requisito della convivenza per i familiari a carico, semplificando l’accesso alle agevolazioni fiscali. La modifica sarà valida dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025.

Novità anche per i lavoratori autonomi

Per i crediti d’imposta acquistati dai professionisti arriva un’imposta sostitutiva del 26%. La disciplina potrà essere applicata anche ai crediti del 2024 tramite dichiarazione integrativa. Il decreto interviene inoltre sulle imposte di successione e donazione, modificando la decorrenza degli interessi sulla maggiore imposta dovuta. Viene esteso il pagamento anticipato delle imposte ipotecarie e catastali. Cambiano anche le regole per la detrazione dell’Iva: le fatture potranno essere registrate e portate in detrazione fino alla dichiarazione del secondo anno successivo alla ricezione, offrendo maggiore flessibilità ai contribuenti. Le coperture finanziarie arrivano da tre interventi fiscali: riallineamento dei valori contabili e fiscali, aumento della ritenuta sui dividendi ai fondi pensione europei e affrancamento delle partecipazioni in Paesi black list. Una parte delle risorse, circa 1,12 milioni l’anno dal 2028 al 2040, proviene dal fondo per l’attuazione della riforma fiscale.