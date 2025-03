ATB Group cede l’85% di Marghera Oil & Gas a Christof Group

Pirola Corporate Finance ha recentemente assistito ATB Group, il gruppo industriale bresciano, in una significativa operazione strategica. Questa ha portato alla costituzione di Marghera Oil & Gas Srl e alla successiva cessione dell’85% del capitale della società al gruppo austriaco Christof Group.

Riorganizzazione strategica di ATB Group

L’operazione si inserisce in un piano di riorganizzazione strategica delle attività di ATB Group, che ha deciso di ridurre il focus nell’ Oil & Gas (Heavy Equipment), un pilastro storico della sua attività. L’obiettivo quindi è di concentrare maggiori risorse finanziarie e manageriali su due settori in forte crescita:

Apparecchiature idromeccaniche (Hydro Mechanical Equipment).

Produzione per il settore nucleare (Heavy Equipment Nuclear).

Sergio Trombini, Presidente di ATB Group

“Questo riassetto ci consente di affrontare le nuove sfide di mercati in evoluzione, pur mantenendo un collegamento con il settore Oil & Gas che ha rappresentato una parte importante della nostra storia. Il focus principale sarà ora sul grande idroelettrico e il nucleare, settori con significative prospettive di crescita.”

Scelta del partner ideale: Christof Group

Attraverso un attento processo di selezione, Christof Group si è dimostrato il partner strategico ideale per garantire lo sviluppo delle attività di Marghera Oil & Gas. Questo gruppo austriaco ha oltre 150 anni di esperienza e una presenza internazionale consolidata. Offre un portafoglio di soluzioni per settori come Chimico, Energetico, Farmaceutico e Oil & Gas. La loro acquisizione della divisione Oil & Gas di ATB permetterà di valorizzare il know-how ingegneristico e le infrastrutture esistenti di Porto Marghera, ampliando le capacità produttive e logistiche.

Il ruolo di Pirola Corporate Finance e degli altri attori

L’intera operazione è stata supportata da team di esperti che hanno coordinato gli aspetti finanziari, legali e tecnici.

Pirola Corporate Finance ha agito come sole sell-side financial advisor di ATB Group, facilitando i negoziati e la due diligence.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha gestito i contratti di compravendita e altri aspetti normativi, tra cui la procedura golden power e i profili sindacali.

Gianni & Origoni ha supportato Christof Group negli aspetti legali e tecnici, inclusi restructuring e profili immobiliari.

Gli aspetti tecnici relativi al real estate sono stati curati da G&V Ingegneri Associati, ARQ Studio e Well Made Factory.

Benefici dell’operazione

Questa transazione consentirà a Christof Group di integrare il know-how ingegneristico della divisione Oil & Gas di ATB. Inoltre migliorare la propria offerta e rispondere alle esigenze dei clienti attuali e futuri. Al contempo, ATB Group potrà focalizzarsi sullo sviluppo dei propri segmenti idroelettrico e nucleare. E rafforzare la propria posizione come leader di mercato in questi settori.

Una mossa strategica per il futuro

L’operazione rappresenta una tappa importante nella trasformazione di ATB Group e dimostra come una strategia mirata possa favorire crescita e innovazione. La collaborazione tra ATB e Christof Group evidenzia il valore delle sinergie industriali nel contesto di un mercato globale in costante evoluzione.

Nell’immagine Ludovico Mantovani a sinistra e Marco Gregorini a destra