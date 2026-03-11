ASTM, due nuovi ingressi nel CdA: arrivano Gavio e Bettonte (e il board si rinnova)

Novità nella governance di ASTM, uno dei principali gruppi infrastrutturali italiani ed europei. Il CdA riunito a Tortona, ha nominato per cooptazione di due nuovi consiglieri, Marcello Gavio e Luca Bettonte. Sostituisconoi i dimissionari Andrea Pellegrini e Luca Pecchio, che hanno lasciato l’incarico per sopraggiunti impegni professionali.

La decisione è stata approvata dal Collegio sindacale e i due nuovi amministratori resteranno in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti. Il Consiglio ha verificato per entrambi il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto della società. Per Bettonte è stato accertato il requisito di indipendenza previsto dal Testo unico della finanza e dal Codice di corporate governance delle società quotate. Il board ha provveduto a riorganizzare anche alcuni comitati interni. Nel Comitato Controllo e Rischi entra Marcello Gavio, mentre nel Comitato Sostenibilità viene nominato Angelino Alfano. La presidenza dei due organismi è stata affidata rispettivamente ad Alfano (Controllo e Rischi) e a Caterina Bima (Sostenibilità).

ASTM: un gruppo infrastrutturale globale

Il gruppo ASTM è uno dei principali operatori infrastrutturali a livello internazionale. Il gruppo ha circa 14.000 dipendenti e attività in 15 Paesi. Opera nella gestione di reti autostradali in concessione, nella progettazione e realizzazione di grandi opere e nello sviluppo di tecnologie applicate alle infrastrutture. Il modello industriale “One Company” integra competenze lungo tutta la filiera: dalla progettazione alla costruzione, fino alla gestione delle infrastrutture e dei servizi tecnologici collegati. ASTM è inoltre tra i principali operatori globali nella gestione autostradale.

Chi è Marcello Gavio

Classe 1967, nato ad Alessandria rappresenta la nuova generazione della storica famiglia imprenditoriale piemontese che ha costruito uno dei maggiori gruppi italiani nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. È vicepresidente di Aurelia, la holding della famiglia Gavio che controlla partecipazioni in numerose società attive in diversi settori industriali. Dalle concessioni autostradali alla costruzione di grandi opere, dall’ingegneria alla tecnologia per le infrastrutture, fino ai trasporti, alla logistica, allo yachting e all’agroalimentare. Gavio è inoltre consigliere di amministrazione di Nuova Argo Finanziaria, holding controllata dalla famiglia Gavio e partecipata dal fondo Ardian, che detiene la partecipazione in ASTM.

Tra gli altri incarichi ricoperti nel mondo imprenditoriale figurano: presidente di Autosped G., società specializzata nel trasporto merci in diversi comparti industriali. Inoltre è presidente di Gavio e Torti Casa di Spedizione, operatore attivo nella logistica e nel trasporto su gomma. Presidente e amministratore delegato di Appia Logistics, società impegnata nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture logistiche. Consigliere di amministrazione di PCA Broker, tra i principali broker assicurativi italiani nel settore del risk management.

Chi è Luca Bettonte

Classe 1963, nato a Rovigo è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna ed è dottore commercialista e revisore dei conti. Manager con un lungo percorso nel settore energia e infrastrutture, è Senior Advisor del fondo internazionale Ardian e presidente di Akuo Energy, società attiva nello sviluppo di progetti nelle energie rinnovabili. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi ruoli di vertice. In ERG è stato amministratore delegato dal 2012 al 2021. Dopo aver ricoperto le posizioni di direttore generale e chief financial officer. All’interno del gruppo è stato anche membro del consiglio di amministrazione e dello Strategic Committee.

In precedenza Bettonte è stato CFO di Atlantia, direttore finanza di Autostrade per l’Italia, presidente di Autostrade International US Holdings e direttore di Impregilo. La sua esperienza manageriale si è formata anche in ambito industriale e consulenziale. Ha lavorato in Indesit Company, dove ha ricoperto il ruolo di CFO, e nella società di revisione PricewaterhouseCoopers, tra Italia e UK. Il suo ingresso nel CdA di ASTM porta quindi nel gruppo una solida competenza finanziaria e internazionale, maturata in alcuni dei principali player europei dei settori energia e infrastrutture.

Con queste nomine, il board di ASTM aggiunge due profili molto diversi ma complementari. Da una parte l’esperienza imprenditoriale della famiglia fondatrice, dall’altra una lunga carriera manageriale nei grandi gruppi industriali. Un mix che promette di dare nuovo slancio alla strategia del gruppo… soprattutto sulle autostrade del futuro.