Assistenza sulle spedizioni? Infobip risolve su WhatsApp

Infobip, piattaforma globale di comunicazione cloud AI‑first, uno smart assistant su WhatsApp capace di cambiare radicalmente la gestione delle richieste dei clienti. Il risultato è concreto. Oltre il 60% di riduzione delle richieste al servizio clienti, tempi di risposta immediati e una capacità di gestire fino a 25.000 sessioni nei periodi di picco.

Il valore del sistema di Infobip è semplice da comprendere

Quando il volume delle spedizioni cresce, aumentano anche le domande dei clienti. La maggior parte riguarda informazioni di routine – “Dov’è il mio pacco?”, “Quando arriva?”, “Posso parlare con il corriere?”. Prima dell’introduzione del chatbot, queste richieste intasavano linee telefoniche, email e sistemi di tracciamento, rallentando il lavoro degli operatori.

Ho bisogno di quel pacco!

Con l’assistente intelligente sviluppato da Infobip tramite AgentOS, tutto questo cambia. Il chatbot si collega direttamente ai sistemi di tracciamento di Overseas Express e risponde in pochi secondi su WhatsApp, il canale più utilizzato dai clienti. Non serve scaricare app, non servono registrazioni complesse: basta scrivere un messaggio e ottenere subito lo stato della spedizione.

Il vantaggio per le aziende è evidente

Un sistema del genere permette di:

– ridurre drasticamente il carico di lavoro degli operatori.

– garantire risposte immediate e precise.

– mantenere alta la qualità del servizio anche nei momenti di picco.

– liberare tempo per gestire i casi complessi, dove il valore umano è indispensabile.

Il plus di questa soluzione sta nella tecnologia di Infobip. AgentOS combina dati dei clienti, orchestrazione del customer journey e capacità di comunicare in modo contestuale su più canali. Hrvatski Telekom ha fornito l’infrastruttura di rete e il supporto operativo, rendendo l’integrazione rapida e stabile.

A chi serve davvero?

A tutte le aziende che gestiscono volumi elevati di richieste ripetitive: logistica, e‑commerce, retail, servizi di consegna, customer care ad alto traffico. Per queste realtà, un assistente intelligente non è un gadget: è un acceleratore di efficienza.

E quanto costa?

Il modello di Infobip è modulare: il costo dipende dal volume di interazioni, dai canali attivati e dal livello di personalizzazione. Per una PMI o un’azienda di medie dimensioni, l’investimento è sostenibile e proporzionato al risparmio operativo generato. In molti casi, il ritorno è immediato: meno operatori dedicati alle richieste di routine, più tempo per attività a valore aggiunto, maggiore soddisfazione dei clienti.

Vale la pena?

Sì, perché la logistica e l’e‑commerce vivono di velocità, precisione e disponibilità delle informazioni. Un chatbot che risponde in tempo reale, senza attese, riduce stress, migliora la customer experience e rende l’azienda più competitiva. L’esempio di Overseas Express dimostra che l’AI conversazionale, quando ben integrata, non sostituisce le persone: le libera dal superfluo e permette loro di concentrarsi su ciò che conta davvero.