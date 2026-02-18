Assigeco anticipa tutti: le prime polizze conformi alla Legge 1/2026

Assigeco presenta le prime polizze assicurative pienamente conformi alla Legge 1 del 7 gennaio 2026. La legge infatti introduce l’obbligo di copertura per i dipendenti pubblici con responsabilità amministrativa e nella gestione di risorse pubbliche. Le soluzioni sono già disponibili sulla piattaforma retail assaperlo.com e rappresentano una risposta immediata e strutturata al nuovo quadro normativo.

La riforma, in vigore dal 22 gennaio, ridisegna in modo organico la disciplina della responsabilità amministrativa per dirigenti e funzionari della sanità pubblica. E anche degli enti locali e di tutti i soggetti che, anche temporaneamente, gestiscono fondi pubblici, inclusi quelli legati a PNRR e PNC. Il decreto chiarisce la definizione di colpa grave e introduce un doppio binario di rischio:

– responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti per danno erariale.

– responsabilità civile per eventuali azioni di regresso dell’ente.

Cosa dice la legge

La novità più rilevante è l’obbligo, per chi assume incarichi gestionali, di stipulare una polizza personale a copertura dei danni patrimoniali causati all’amministrazione per colpa grave. Gli enti pubblici devono verificare l’esistenza e l’adeguatezza delle coperture. Mentre i dipendenti sono chiamati a una valutazione attenta del proprio rischio e alla corretta documentazione delle decisioni amministrative. Per i dirigenti sanitari, il tema si intreccia con il rischio professionale già regolato dalla Legge Gelli-Bianco, richiedendo un coordinamento ancora più accurato.

In questo scenario, Assigeco ha sviluppato soluzioni assicurative progettate per essere coerenti con il dettato legislativo e con l’effettiva esposizione patrimoniale dei funzionari pubblici. «Siamo sempre molto attenti alle evoluzioni normative dei rischi professionali». Ha spiegato Osvaldo Rosa, managing director di Assigeco. «La nostra esperienza ci permette di costruire rapidamente prodotti pienamente conformi, capaci di tutelare concretamente i clienti».

Chi è Assigeco

Attiva da oltre quarant’anni nel ramo danni, Assigeco ha costruito la propria reputazione su innovazione e solidità tecnica. Tutte qualità riconosciute anche dai premi ricevuti da Milano Finanza e dall’Istituto Scienze Imprenditoriali. «La capacità di anticipare i cambiamenti normativi è ciò che oggi ci permette di accompagnare con tempestività questa transizione» aggiunge Attilio Stigliano, Manager di Assigeco. «Il nostro modello digitale garantisce un accesso semplice e immediato alle nuove coperture richieste dalla legge».