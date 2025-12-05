Assicurazioni: ACF entra a far parte di Wide Group

Wide Group, realtà del brokeraggio assicurativo in Italia, annuncia l’ingresso nel Gruppo di ACF Srl, broker romano fondato nel 2011 specializzato nei trasporti. L’operazione si inserisce nella strategia di crescita continua di Wide Group, orientata ad acquisire realtà storiche e altamente specializzate. L’obiettivo è anche quello di ampliare l’offerta di soluzioni su misura a una clientela in costante evoluzione.

ACF Srl, sede a Roma, è un punto di riferimento nel ramo trasporti grazie a competenze consolidate nella tutela assicurativa di flotte, libri matricola e merci. La società si distingue per prestazioni di alto livello e accordi esclusivi. Inotre per un’offerta caratterizzata da polizze complesse e tailor made, costruite per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più ampia ed esigente.

Gianluca Melani, Gerardo Di Francesco e Matteo Barbini

“L’ingresso di ACF rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita di Wide Group. La loro solida esperienza nel settore dei trasporti, unita a competenze tecniche specializzate, arricchisce il nostro ecosistema. E soprattutto rafforza la capacità di offrire soluzioni innovative e su misura. Condividiamo valori, visione e un approccio orientato alla qualità e alla trasparenza. Tutti elementi fondamentali per costruire un modello di brokeraggio moderno, tecnologico e centrato sulle persone.”

I soci di ACF, Andrea Ciccolini, Fabrizio Mitton e Sacha Calvani

“Entrare a far parte di Wide rappresenta una tappa significativa del nostro percorso. Condividiamo valori, visione e impegno verso l’intermediario e il cliente. Porteremo nel Gruppo la nostra esperienza nel settore dei trasporti, continuando a lavorare con la stessa passione, serietà e trasparenza che ci guidano dal 2011.”

Chi è Wide Group

Fondata nel 2016, Wide Group è tra le principali e più dinamiche società di brokeraggio assicurativo in Italia. Opera con un modello distintivo basato su partnership e aggregazioni. Un modello che valorizza le competenze degli intermediari e sviluppa servizi tailor made rivolti a tutti i settori, con particolare attenzione a PMI e professionisti. Con un fatturato di 69 milioni di euro e oltre 470 collaboratori, Wide Group è quindi presente con sedi operative in diverse regioni e capoluoghi.