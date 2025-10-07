ASMEL: ultimi giorni per candidarsi come farmacista in Toscana

C’è tempo fino alle ore 12:00 del 15 ottobre per candidarsi al Maxi Avviso ASMEL, un’opportunità concreta per i farmacisti interessati a lavorare nelle farmacie comunali. Il bando riguarda la formazione di Elenchi di idonei da cui i Comuni aderenti possono attingere per assunzioni rapide e semplificate.

Promosso da ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, il bando coinvolge 4.694 Comuni italiani. Di questi 78 sono ubicati in Toscana, e copre 37 profili professionali, tra cui quello di Funzionario Farmacista.

Tra gli enti toscani già aderenti all’accordo aggregato figurano: Certaldo (FI), Camaiore (LU), Massarosa (LU), Stazzema (LU) e Terricciola (PI).

Requisiti richiesti

Per partecipare è necessario avere questi requisiti.

Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (vecchio ordinamento).

Oppure laurea specialistica/magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale.

Abilitazione professionale e iscrizione all’Albo dei Farmacisti.

Ecco come candidarsi

Le domande vanno presentate online su www.asmelab.it entro il 15 ottobre alle ore 12:00. È prevista una prova preselettiva telematica con 60 quiz a risposta multipla. I candidati idonei saranno quindi inseriti in un Elenco valido per 3 anni e riceveranno comunicazioni via PEC. Potranno partecipare agli interpelli dei Comuni, che prevedono una prova semplificata (di norma orale) e anche un iter di assunzione rapido, in 4–5 settimane.

Chi è ASMEL

ASMEL è un’associazione nazionale che promuove la modernizzazione della Pubblica Amministrazione locale, favorendo la sussidiarietà e l’efficienza gestionale. Fondata nel 2010, rappresenta oggi oltre 4.600 Comuni italiani, offrendo supporto in ambito giuridico, amministrativo, digitale e organizzativo.

Tra le sue istanze principali la semplificazione delle procedure di assunzione, la valorizzazione delle competenze professionali e la promozione di modelli aggregati per la gestione del personale. Inoltre la digitalizzazione dei processi pubblici. ASMEL si rivolge quindi a Enti Locali, professionisti, operatori pubblici e cittadini, con l’obiettivo di rendere la PA più accessibile, trasparente e funzionale.