Arsenale porta il treno di lusso a Samarcanda

O’zbekiston Temir Yo’llari JSC, le ferrovie dell’Uzbekistan e Arsenale S.p.A., creeranno un treno di lusso che opererà in terra uzbeka a partire dalla fine del 2026. La società italiana di ospitalità di lusso e il Comitato Statale per il Turismo della Repubblica dell’Uzbekistan, firmano l’accordo con la supervisione del Ministero dell’Ecologia.

Un convoglio luxury di slow tourism attraverserà la regione asiatica

Al Global Investment Forum ha preso forma l’accordo per la realizzazione del primo treno di lusso internazionale di Arsenale in AsiaSi tratta del terzo del 2023 dopo le collaborazioni annunciate in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. L’intesa è stata sottoscritta da Khikmatulla Rakhmetov, Primo Vicepresidente del CdA, da Paolo Barletta, CEO di Arsenale S.p.A e da Shadiyev Umid Rustamovich, Presidente del Comitato per il Turismo del Ministero dell’Ecologia, dell’Ambiente e del Cambiamento Climatico.

Continua la crescita della divisione Luxury Train Cruising di Arsenale

Il treno di lusso sarà composto da 13 carrozze, con 38 cabine per 66 ospiti e raggiungerà quattro località. Tashkent, capitale e maggiore centro economico e culturale della repubblica uzbeka, Samarcanda, Bukhara e Khiva, verso nord.

Da quando l’Uzbekistan ha aperto all’estensione del turismo locale del Paese, sia rispetto ai territori vicini che a livello internazionale, il turismo rappresenta uno dei settori uzbeki di punta. Oltre 6 i milioni di visitatori nel 2022, con flussi turistici in grande crescita principalmente russi ed europei secondo i dati del Centro Studi di Eurasia e Mediterraneo.

Khikmatulla Rakhmetov, Primo Vicepresidente del Consiglio di amministrazione

“Questa partnership mira a realizzare un grande progetto con un unico obiettivo: esplorare il ricco patrimonio storico e culturale dell’Uzbekistan. L’idea di lanciare le crociere ferroviarie come nuova frontiera del turismo è in linea con la nostra aspirazione all’innovazione e allo sviluppo sostenibile. La firma di questo memorandum è il primo passo di un lungo ed entusiasmante viaggio che ci attende. La nostra partnership con il Gruppo Arsenale dimostra la volontà di superare qualsiasi barriera, ampliando gli orizzonti ed il valore dell’offerta per i turisti.”.

Arsenale si occuperà della fase di produzione del treno

Le carrozze saranno ristrutturate in fabbriche specializzate in Italia grazie all’importante collaborazione con le Ferrovie dello Stato e la società Treni Turistici Italiani. La manifattura, la qualità dei servizi di bordo, il design degli interni e il know-how saranno italiani. Sul “Made in Italy” sarà sviluppato l’intero progetto, secondo il modello proposto da Arsenale per la realizzazione dei suoi veicoli di lusso su rotaia.

Shadiyev Umid Rustamovich, Presidente del Comitato per il Turismo del Ministero dell’Ecologia, dell’Ambiente e del Cambiamento Climatico

“Siamo molto felici che grandi attori come il Gruppo Arsenale siano pronti a entrare in Uzbekistan con un progetto così unico e di alto livello. Il lancio di una crociera di lusso in treno nel nostro bellissimo Paese, con un ricchissimo patrimonio storico-culturale, contribuirà al nostro obiettivo principale. Fare del turismo uno dei principali motori della nostra economia. Da parte nostra, ci assicureremo che il segmento del turismo di lusso sia promosso attivamente nel nostro Paese”.