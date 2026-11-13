Arriva il Finance Day Italia 2026: il 27 novembre a Palazzo Turati

Il prossimo 27 novembre Milano ospiterà il Finance Day Italia 2026, l’appuntamento annuale dedicato alla finanza per le imprese. L’evento è organizzato da Innexta, la società del sistema camerale specializzata in finanza e innovazione, insieme a Unioncamere e alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Come ampliare e rendere più efficaci le fonti di finanziamento per le PMI

I lavori si svolgeranno nella prestigiosa sede di Palazzo Turati, in via Meravigli 9/b. La giornata riunirà istituzioni, sistema camerale, mondo bancario e operatori finanziari. Al centro del dibattito ci sarà un tema cruciale per il tessuto produttivo: come ampliare e rendere più efficaci le fonti di finanziamento per le PMI. Il programma si aprirà con i saluti istituzionali di Paolo Ferrè, Presidente di Innexta. La relazione introduttiva sarà invece affidata a Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

Finance Day 2026: un programma ben calibrato

Subito dopo interverrà Giancarlo Giudici, Professore Ordinario alla School of Management del Politecnico di Milano. Il docente presenterà i risultati del 9° Quaderno di ricerca sulla Finanza Complementare per le PMI in Italia. Questo studio analizza ogni anno l’evoluzione degli strumenti alternativi al credito bancario tradizionale, come minibond, crowdfunding e private debt.

Seguirà una tavola rotonda moderata da Massimiliano Del Barba, giornalista del Corriere della Sera. Al confronto parteciperanno Riccardo Barbieri, Presidente di SFIRS, e Loretta Credaro, Presidente della Camera di commercio di Sondrio. Interverranno inoltre Antonio Chicca, Amministratore Delegato di Azimut Corporate Finance, Roberto Nicastro, Presidente di Banca Aidexa, e Mauro Vitiello, Presidente della Camera di commercio di Varese.

La giornata proseguirà poi con tre workshop tematici organizzati in parallelo per approfondire aspetti operativi. Il primo tavolo riguarda la finanza sostenibile e l’accesso al credito, focalizzandosi sul dialogo tra PMI, banche e mercato. Il secondo incontro si intitola “Aiutare i Confidi ad aiutare le imprese” ed esplora le leve per rafforzare il sistema delle garanzie. L’ultimo workshop affronterà invece il tema della prevenzione della crisi d’impresa, passando dall’allerta precoce fino alla composizione negoziata.

Per consultare il programma completo e iscriversi all’evento è disponibile il portale ufficiale dell’iniziativa.