Arexons sceglie Giancarlo Fisichella per la sua scuderia

Arexons accelera verso il 2026 con una collaborazione che profuma di benzina, storia e performance. L’azienda italiana è sinonimo di manutenzione, cura dell’auto e soluzioni tecniche per professionisti e appassionati. L’azienda annuncia infatti la partnership con Giancarlo Fisichella, che diventa Brand Ambassador del marchio per la prossima stagione.

Fisichella è uno dei piloti più iconici dell’automobilismo italiano

Una scelta che non sorprende: Fisichella è uno dei piloti più iconici dell’automobilismo italiano, con 231 Gran Premi di Formula 1, 3 vittorie, 4 pole position e due titoli mondiali costruttori all’attivo. Dopo la F1, ha costruito una seconda carriera di altissimo livello nelle competizioni endurance e GT, rimanendo legato al mondo Ferrari. Inoltre ha conquistato due titoli consecutivi nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance nel 2023 e 2024. Arexons ha scelto Fisichella non solo per il suo palmarès, ma per ciò che rappresenta: precisione, affidabilità, attenzione ai dettagli, cultura della performance. Valori che coincidono perfettamente con la filosofia del brand, da sempre impegnato a proteggere motori, macchinari e superfici con prodotti che uniscono efficacia, sicurezza e facilità d’uso.

Una collaborazione che vive in pista e fuori

Nel 2026 la partnership prenderà forma attraverso una presenza integrata che coinvolgerà comunicazione, contenuti digitali e attivazioni speciali. Ma soprattutto, vivrà in pista. Arexons sarà infatti presente nel Campionato Italiano GT Sprint con il proprio logo sulla Ferrari 296 GT3 del team Double TT Racing, supportando la squadra anche con la fornitura dei suoi prodotti tecnici. Il marchio comparirà inoltre sulla tuta di Fisichella in occasione della prestigiosa 1000 km di Suzuka, una delle gare più iconiche del panorama internazionale. Fisichella correrà l’intera stagione GT Sprint, con tappe a Imola, Vallelunga, Mugello e Monza: un calendario che garantirà al brand una visibilità costante e coerente con il suo DNA tecnico.

Per Mario Patrick Parenti, Presidente e AD di Arexons, la scelta è naturale

«Fisichella incarna i valori che guidano Arexons. Credibilità tecnica, attenzione ai dettagli, cultura della performance. È una collaborazione autentica, che ci permette di raccontare il marchio in modo vero e vicino al mondo delle corse».

Giancarlo Fisichella ricambia con entusiasmo

«Diventare Brand Ambassador di un’azienda come Arexons, leader nel suo settore e con una storia così lunga, è un piacere. Le performance nascono dai dettagli: condivido pienamente la filosofia del brand».

Heritage e contemporaneità: la strada scelta da Arexons

Arexons conferma la volontà di investire in progetti che uniscono tradizione e innovazione. E in più valorizzando la propria identità tecnica in un contesto — quello del motorsport — che ne amplifica i valori: cura, precisione, affidabilità, performance. Un percorso coerente con la storia dell’azienda, che da oltre 100 anni tutela motori e superfici con marchi iconici come Svitol, Fulcron, Wizzy, System, Rolin Fluid, Ferox, Vernifer e molti altri. Il 2026 si preannuncia quindi come un anno ad alta velocità per Arexons: un anno in cui la qualità incontra la pista, e in cui la passione per la cura dell’auto trova un nuovo ambasciatore d’eccezione.