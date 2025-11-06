Ar.pa Lieviti cresce del +12% nei primi nove mesi del 2025

Ar.pa Lieviti, storica azienda bolognese specializzata nella produzione artigianale di lieviti e preparati per dolci e salati, chiude i primi nove mesi del 2025 con risultati in forte crescita. I ricavi a 4,4 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2024, e utile civilistico di 714 mila euro, pari a un margine operativo netto del 16,2%.

Performance solida e crescita su tutti i canali

Questo risultato è frutto di una strategia di consolidamento su tutti i canali di vendita: horeca, trade, canale professionale, GDO ed e-commerce. L’azienda ha saputo intercettare le nuove esigenze del mercato, mantenendo elevati standard qualitativi e una forte attenzione al cliente.

Carla Gherardi, Presidente di Ar.pa Lieviti

“La crescita a doppia cifra è il risultato di una strategia chiara e di un team che crede profondamente nei valori dell’azienda. Guardiamo con fiducia alla chiusura dell’anno e ai progetti futuri.”

Obiettivo 2025: 6 milioni di euro

Dopo aver chiuso il 2024 con 5,58 milioni di euro di ricavi, Ar.pa punta a raggiungere 6 milioni di euro entro fine 2025. E’ sostenuta da digital export, nuovi accordi nella GDO e Horeca, e dal rafforzamento del canale online.

Tradizione e innovazione da oltre 50 anni

Fondata a Ozzano dell’Emilia, Ar.pa Lieviti offre un ampio catalogo di prodotti per la pasticceria e la cucina casalinga. Lieviti per dolci e salati, amidi, vanillina, cacao, creme istantanee e preparati senza glutine certificati. L’azienda si rivolge sia alla GDO che ai professionisti della ristorazione, con packaging dedicati e uno store online attivo su arpalieviti.shop.

Un modello di business rilanciato dal management buyout

Nel 2018, sei dipendenti hanno acquisito l’azienda attraverso un management buyout, rilanciandola con un piano di sviluppo ambizioso e orientato all’innovazione