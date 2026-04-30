Antiparassitari sotto attacco. Come riconoscere i falsi

La stagione degli antiparassitari è iniziata e, come ogni anno, milioni di proprietari scelgono collari, pipette e prodotti per proteggere cani e gatti da pulci, zecche e pappataci. Ma questa volta c’è un problema in più. Il mercato dei collari antiparassitari contraffatti è in crescita e rappresenta un rischio reale per la salute degli animali e delle famiglie. Il caso più recente riguarda proprio Seresto, uno dei collari più utilizzati in Italia. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 8.200 collari falsi, introdotti illegalmente nel nostro Paese e pronti per essere venduti soprattutto nelle zone di Roma e Civitavecchia. Prodotti che imitano l’aspetto degli originali, ma che non hanno alcuna garanzia di sicurezza, efficacia o controllo sanitario.

Per questo Elanco, titolare del marchio Seresto, ha deciso di costituirsi parte civile nel processo penale in corso a Civitavecchia. Una scelta che va oltre la tutela del brand: è un atto a difesa dei consumatori e degli animali che rischiano di essere esposti a prodotti non testati, inefficaci o addirittura pericolosi.

Perché un collare falso è così rischioso

Un collare antiparassitario non è un semplice accessorio: è un medicinale veterinario. Deve rispettare standard rigorosi, essere testato, controllato e prodotto in condizioni certificate. Un falso, invece, può contenere sostanze sconosciute, dosaggi errati o materiali tossici. Il risultato è duplice: l’animale resta senza protezione, esposto a parassiti che possono trasmettere malattie; la famiglia entra in contatto con un prodotto non sicuro, spesso venduto senza alcuna tracciabilità. In altre parole, non è solo una frode commerciale: è un rischio sanitario.

Cosa sta facendo Elanco

Elanco è da anni in prima linea contro la contraffazione. Oltre alle azioni legali, l’azienda ha avviato un programma di informazione e prevenzione che aiuta i proprietari a riconoscere i prodotti originali. Sul sito mypetandme.elanco.com/it è disponibile la sezione Occhio ai falsi, con immagini, dettagli e consigli per evitare acquisti pericolosi. Parallelamente, Elanco ha introdotto nuove funzionalità di sicurezza sulle confezioni e sui collari Seresto, rendendo più difficile la falsificazione. L’azienda collabora inoltre con le autorità, supporta le indagini e investe in formazione lungo tutta la filiera.

Come difendersi dai falsi

Il primo passo è semplice: acquistare solo da canali ufficiali. Farmacie, parafarmacie, veterinari e rivenditori autorizzati sono gli unici in grado di garantire prodotti originali. Diffidare di prezzi troppo bassi, vendite anonime online o confezioni che sembrano “strane” è fondamentale. In questa stagione, in cui pulci e zecche sono più attive, la protezione non può essere lasciata al caso. Un collare contraffatto non è un risparmio: è un rischio.

Il messaggio di Elanco

La posizione dell’azienda è chiara: la sicurezza degli animali viene prima di tutto. Costituirsi parte civile non è solo un atto formale, ma un segnale forte contro chi mette in pericolo cani, gatti e famiglie. La battaglia contro i falsi è ancora lunga, ma passa anche dalla consapevolezza dei proprietari. Scegliere prodotti originali significa proteggere davvero i nostri animali.