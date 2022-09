Ankorstore nomina Alessandro Zanchetton

Ankorstore è una piattaforma B2B che vuole aiutare negozi e brand indipendenti a crescere sul mercato internazionale. Obiettivo: riportare le piccole attività commerciali al centro tanto del mondo del commercio. Nei centri storici delle città.

L’Unicorno francese vuole aiutare negozi e brand indipendenti

Zanchetton, 36 anni, padovano, ha alle spalle un’esperienza in Bain & Company, dove ha gestito principalmente clienti nei settori del Private Equity, Healthcare e Investment Banking. Ha ricoperto diversi ruoli operativi in startup come sailsquare e Lanieri. Più di recente, è stato Managing Director di WeRoad, guidando la scale-up dei viaggi di gruppo attraverso la pandemia, concludendo un aumento di capitale da oltre 13 milioni.

Un manager padovano per lo sviluppo sul territorio nazionale

“Sono molto felice ed orgoglioso di far parte del team di Ankorstore, una scaleup che in meno di due anni dalla sua fondazione ha già ottenuto finanziamenti per 365 milioni di euro. Un cifra che rappresenta un record per il nostro continente. Il nostro obiettivo è quello di creare le basi per uno sviluppo e una crescita anche in Italia, consentendo così ai brand e ai negozianti indipendenti di lasciarsi la pandemia alle spalle e tornare a fiorire in un mercato competitivo e complesso. Vogliamo essere al fianco di tutti gli indipendenti che oggi si trovano ad affrontare un periodo di incertezza senza precedenti. Siamo convinti che supportare il retail indipendente significhi garantire ai nostri meravigliosi centri urbani di rimanere vivi e alle città e regioni di prosperare”.

About Ankorstore

Fondata nel 2019, Ankorstore vuole rilanciare la vendita al dettaglio per riportare il commercio al suo “ordine naturale”,

mettendo al centro piccoli brand e attività indipendenti e creando, grazie alla tecnologia, un ecosistema che consenta loro di prosperare. Oggi, Ankorstore lavora con oltre 300.000 rivenditori indipendenti e 30.000 marchi in 28 paesi europei. L’azienda è stata fondata nel 2019 da quattro imprenditori di e-commerce francesi e ha ottenuto lo status di unicorno nel 2021. L’azienda ha uffici a Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona, Berlino, Stoccolma e Milano e oltre 600 dipendenti.