ANIE CSI, nuova guida: Massimo Valerii eletto Presidente 2026‑2028

La nomina di Massimo Valerii alla Presidenza di ANIE CSI arriva in un momento decisivo per l’industria dei componenti e sistemi per impianti. Un comparto che oggi si trova al centro della trasformazione energetica e digitale del Paese. ANIE CSI, parte della Federazione ANIE, rappresenta oltre l’85% del mercato nazionale di riferimento e riunisce più di 90 aziende attive nell’automazione di edificio, nell’efficienza energetica e negli impianti elettrici evoluti. È un settore strategico, che contribuisce in modo diretto agli obiettivi europei di decarbonizzazione e alla modernizzazione del patrimonio immobiliare italiano.

ANIE: trent’anni di efficienza energetica

Valerii porta con sé oltre trent’anni di esperienza nell’efficienza energetica, nella building automation e nelle tecnologie digitali per gli edifici. Fondatore di Energy Project Engineering e di SINAPSI, ha sviluppato soluzioni avanzate per monitoraggio, gestione e contabilizzazione dell’energia. Il suo percorso associativo è altrettanto solido: Vice Presidente di ANIE CSI dal 2022, Coordinatore del Gruppo Building del Comitato Digitalizzazione ANIE. E inoltre è membro del Gruppo Tecnico Transizione Digitale di Confindustria e Presidente di KNX Italia dal 2007.

Il programma della nuova Presidenza punta su un obiettivo chiaro. Si vuol fare di ANIE CSI un interlocutore ancora più autorevole nei processi legislativi e regolatori che riguardano la transizione energetica e digitale degli edifici. Valerii considera questo mercato il principale driver di crescita per le imprese associate. In un contesto in cui automazione, interoperabilità e tecnologie intelligenti diventano elementi imprescindibili per raggiungere gli obiettivi europei fissati dalla nuova EPBD.

Sinergie all’interno della filiera

Un altro pilastro del mandato sarà il rafforzamento delle sinergie all’interno della Federazione ANIE e con le associazioni della filiera delle costruzioni, della distribuzione e dell’installazione. La trasformazione degli edifici richiede infatti un ecosistema integrato, capace di unire competenze industriali, digitali e professionali. In questo quadro, Valerii intende valorizzare il ruolo degli integratori di sistema, figure chiave per progettare e gestire edifici intelligenti e infrastrutture digitalizzate.

ANIE CSI sosterrà inoltre la revisione del DM 37/08, affinché sia pienamente coerente con gli obiettivi europei di efficienza energetica e digitalizzazione. La normativa sugli impianti dovrà infatti evolvere per accompagnare l’adozione di tecnologie smart, sistemi di automazione avanzati e soluzioni di monitoraggio energetico.

Il nuovo Presidente pone grande attenzione anche alla competitività industriale, alla certificazione di prodotto e di processo e alla comunicazione. Tutti elementi essenziali per sostenere le aziende in un mercato sempre più complesso. Come ha dichiarato Valerii, ANIE CSI è oggi un presidio strategico per accompagnare la trasformazione energetica e digitale del Paese. iIl suo impegno sarà quello di rendere l’Associazione ancora più coesa, competente e capace di incidere sulle politiche industriali.

La squadra di Presidenza sarà composta da Ilario Lisei (BTICINO), Elena Moretti (HAGER BOCCHIOTTI), Massimiliano Magri (COSTER GROUP) e Antonio Caterina (ABB), a conferma della rappresentatività e della solidità del settore.

Federazione ANIE, con 1.100 aziende e 480.000 addetti, rappresenta uno dei comparti tecnologici più avanzati del Paese, con 112 miliardi di euro di fatturato e 27 miliardi di export. Le imprese ANIE investono in media il 4% del fatturato in R&S, contribuendo per oltre il 30% alla ricerca privata italiana.

In questo scenario, la guida di Valerii si inserisce come un tassello strategico per rafforzare il ruolo dell’industria elettrotecnica ed elettronica nella modernizzazione del Paese.