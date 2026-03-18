ANIE Confindustria dialoga con il Paraguay e guarda verso il Mercosur

La missione istituzionale guidata dal Sottosegretario agli Affari Esteri Maria Tripodi ha visto la partecipazione di ANIE Confindustria. Obiettivo: rafforzare la collaborazione industriale e tecnologica tra Italia e Paraguay, con un focus sulle opportunità derivanti dal processo di integrazione UE–Mercosur.

Un contesto regionale in evoluzione

Il Paraguay si conferma un attore strategico nel Mercosur, alla luce dello storico accordo siglato il 17 gennaio ad Asunción tra Unione Europea e i Paesi del blocco sudamericano, dopo 25 anni di negoziati. L’intesa apre la strada a una delle più vaste aree di libero scambio al mondo, ampliando le prospettive per le imprese italiane.

Le priorità della missione

“Questa missione rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle relazioni economiche e industriali tra Italia e America Latina”. Ha dichiarato Ludovica Zigon, (nella foto) Vicepresidente di ANIE Confindustria. L’interesse delle imprese della filiera elettrotecnica ed elettronica è in crescita. Un interesse sostenuto dai programmi di sviluppo infrastrutturale del Paraguay e dal ruolo del Paese come piattaforma produttiva e logistica regionale. Il governo del presidente Santiago Peña sta portando avanti riforme per attrarre investimenti, sostenere l’industrializzazione e consolidare la fiducia degli operatori internazionali. Questo anche grazie al recente raggiungimento dell’investment grade.

Anie al Business Forum Paraguay–Italia

Durante la missione si è svolto presso l’Unión Industrial Paraguaya il Business Forum “Paraguay–Italia: scenari di collaborazione economica”, con ampia partecipazione istituzionale e imprenditoriale. Presenti ICE Agenzia, SACE, SIMEST e rappresentanti del Sistema Italia. Mariarosaria Fragasso, Direttore Area Relazioni Esterne e Studi di ANIE, ha evidenziato le opportunità per le imprese italiane nei settori delle energie rinnovabili, delle reti e dell’efficienza energetica.

Energia, infrastrutture e industria: i settori più promettenti

Il Paraguay dispone di una delle matrici elettriche più sostenibili al mondo, grazie alle risorse idroelettriche. L’azienda statale ANDE ha programmato investimenti per circa 6,5 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni per modernizzare reti e infrastrutture. Il Paese sta puntando su nuove filiere energetiche, incluso il solare,. Inoltre si sta affermando come destinazione competitiva per data center e infrastrutture digitali, grazie ai bassi costi energetici e alla disponibilità di energia rinnovabile. L’Ambasciatore d’Italia in Paraguay, Marcello Fondi, ha auspicato una crescente presenza delle imprese italiane nel settore elettrico. In particolare nelle reti di distribuzione e nelle piccole centrali idroelettriche.

Trasporti e logistica

Tra i progetti strategici figurano:

il treno suburbano Asunción–Luque–Ypacaraí, una linea elettrica di 43 km sviluppata con Etihad Rail, per un investimento tra 450 e 600 milioni di dollari.

il corridoio ferroviario bioceanico, che collegherà i porti di Brasile e Cile attraversando il Paraguay, con un investimento stimato di circa 1 miliardo di dollari per il tratto nazionale.

Industria e edilizia: un quadro fiscale competitivo

Nuovi incentivi agli investimenti, modello fiscale “10-10-10” (IVA, imposta sulle imprese e reddito personale al 10%) e regime della maquila rendono il Paraguay un contesto particolarmente attrattivo.

Prospettive per le imprese ANIE

Gli scambi tra Italia e Paraguay nei settori elettrotecnico ed elettronico sono ancora limitati, ma in forte crescita. Le prospettive di sviluppo infrastrutturale e industriale, unite al nuovo quadro di integrazione regionale, indicano un rafforzamento delle relazioni economiche future.

Il ruolo di ANIE

Con 1.100 aziende associate, 420.000 addetti e un fatturato aggregato di 102,7 miliardi di euro, ANIE rappresenta uno dei comparti più avanzati dell’industria italiana. Le imprese investono mediamente il 4% del fatturato in R&S, contribuendo per oltre il 30% all’investimento privato nazionale in innovazione.