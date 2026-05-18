Amundi e Previon insieme per una nuova idea di previdenza digitale

Previon è una fintech italiana nata nel 2022 con l’obiettivo di rendere la previdenza più semplice e comprensibile per aziende, istituzioni finanziarie e professionisti. La sua forza risiede nella capacità di unire competenze previdenziali profonde e tecnologia proprietaria. Riesce a trasformare dati complessi in informazioni chiare e utili per chi deve pianificare il proprio futuro pensionistico. Previon analizza le posizioni previdenziali delle persone e costruisce simulazioni personalizzate che aiutano a capire scenari, rischi e opportunità con un linguaggio immediato e accessibile.

Amundi: soluzioni finanziarie a clienti retail

Amundi è il primo asset manager europeo e uno dei principali operatori globali nella gestione del risparmio. Offre soluzioni finanziarie a clienti retail, imprese e investitori istituzionali con un approccio orientato alla solidità e alla pianificazione di lungo periodo. La sua nuova piattaforma Amundi PensioNEXT nasce per accompagnare i clienti nella costruzione di un percorso previdenziale più consapevole e basato su dati affidabili. La scelta di Previon da parte di Amundi deriva dalla capacità della fintech di interpretare i dati previdenziali con precisione e di restituirli in forma semplice. Amundi ha privilegiato la tecnologia proprietaria di Previon, capace di integrare informazioni complesse e generare simulazioni personalizzate. Quelle che aiutano i clienti a comprendere meglio la propria situazione pensionistica. La collaborazione permette ad Amundi di offrire una consulenza previdenziale digitale più evoluta e vicina alle esigenze delle persone.

Quindi Previon fornirà ad Amundi le elaborazioni necessarie per analizzare le posizioni previdenziali dei clienti e simulare scenari futuri, creando report personalizzati. Capaci di guidare le decisioni finanziarie e previdenziali. Questo approccio permette di trasformare un tema spesso percepito come difficile in un percorso chiaro e orientato al futuro. La partnership risponde a un’esigenza crescente nel mercato italiano, dove la previdenza richiede strumenti più trasparenti e digitali. Amundi rafforza così la propria offerta e Previon consolida il suo ruolo di riferimento nella consulenza previdenziale digitale. Insieme offrono un modello innovativo che rende la pianificazione pensionistica più accessibile e utile per tutti.