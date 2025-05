AMF Italia conferma Marco Ventoruzzo alla presidenza

L’Assemblea Annuale di AMF Italia, tenutasi il 20 maggio, ha deliberato il rinnovo degli organi sociali per il triennio 2025-2028. Inoltre ha confermato la propria strategia di crescita e consolidamento nel panorama finanziario italiano ed europeo. Il Comitato Direttivo dell’Associazione è stato rinnovato e continuerà a sostenere l’azione di advocacy, promuovendo l’attrattività dei mercati dei capitali. Inoltre si è impegnato a favorire l’afflusso del risparmio verso investimenti azionari. AMF ha quindi confermato Marco Ventoruzzo (nella foto) alla presidenza, ricevendo il pieno supporto per un secondo mandato triennale. Nel prossimo triennio, AMF Italia rafforzerà il dialogo con le istituzioni, puntando sulla diffusione della cultura finanziaria e partecipando attivamente al dibattito sulle riforme del sistema finanziario nazionale ed europeo.

Chi è AMF Italia?

L’Associazione Intermediari Mercati Finanziari è un punto di riferimento per gli operatori finanziari italiani, rappresentandone gli interessi presso istituzioni, enti pubblici e associazioni economiche. Offre un ampio supporto agli intermediari finanziari attraverso attività di advocacy, consulenza normativa e organizzativa. Inoltre formazione e promozione di best practices. Dialoga con le autorità nazionali ed europee, fornendo linee guida e standard contrattuali per migliorare l’applicazione delle normative e assicurare maggiore uniformità nel settore. Per favorire il confronto e la crescita del settore, AMF Italia organizza convegni e attività formative rivolte agli intermediari e alle istituzioni finanziarie.