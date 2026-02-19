Amaro Don Carlo conquista Bologna con un profumo di erbe campano

Amaro Don Carlo è pronto a fare il suo ingresso a Bologna dal 22 al 24 febbraio, per la Fiera dell’Amaro d’Italia e Spirits, la prima manifestazione nazionale dedicata alla cultura dell’amaro. Un appuntamento che, per un liquore nato dalla passione e dalla testardaggine campana, è praticamente un ritorno a casa… Anche se la casa, in questo caso, è BolognaFiere.

La kermesse, ideata da Amaroteca’Associazione Nazionale Amaro d’Italia, si svolge all’interno della Slow Wine Fair 2026. Più di 1.000 cantine selezionate da esperti raccontano un’Italia del gusto fatta di biodiversità, sostenibilità e storie autentiche. In mezzo a questo universo enologico, Amaro Don Carlo si ritaglia il suo spazio con la naturalezza di chi sa di avere carattere da vendere.

Un amaro che non passa inosservato

Nato nel 1994 dall’intuizione di Angela Caliendo e Carlo Gargiulo, (nella foto) Amaro Don Carlo è un liquore artigianale che non ha mai avuto paura di distinguersi. La sua ricetta – 60% mallo di noce e un mix segreto di erbe e spezie campane – gli conferisce un profilo aromatico elegante, profondo e perfetto sia come fine pasto che come ingrediente di mixology. Non a caso, negli anni ha collezionato premi nazionali e internazionali, fino a finire tra le otto etichette da provare secondo il Corriere della Sera per il World Amaro Day.

E siccome la famiglia è importante, a Bologna arrivano anche gli altri “fratelli” della linea Gargiulo Coloniali:

– Amaro Don Carlo Chocolate, una versione golosa con cacao pregiato e latte,

– Donna Rosalba, amaro alla Rucola della Piana del Sele IGP, per chi ama i sapori decisi.

Mixology, contest e serate AmarOff

Il cuore pulsante della fiera sarà la Mixology Lab (Padiglione 15), dove bartender professionisti trasformeranno gli spirits in cocktail inediti, raccontando ingredienti, tecniche e filosofia produttiva. Qui Amaro Don Carlo potrà mostrare tutta la sua versatilità, dal sorso meditativo al drink contemporaneo. Non mancheranno contest, degustazioni e persino una categoria dedicata agli amari nel Premio Spirito Slow. E per chi vuole vivere l’esperienza anche fuori dalla fiera, c’è AmarOff, una serie di appuntamenti serali nei locali di Bologna dove i produttori racconteranno storie, territori e segreti dei loro amari.

Dove trovare Amaro Don Carlo

Padiglione 15 / B3 – desk 7.

Lì troverete aromi, storie, passione… e forse anche Carlo e Angela pronti a raccontarvi come un amaro di Eboli è riuscito a conquistare l’Italia, un sorso alla volta.