Altair e l’Università di Monaco rivoluzionano la simulazione dei fluidi

Altair e l’Università Tecnica di Monaco fanno una scoperta rivoluzionaria nel calcolo quantistico applicato alla fluidodinamica computazionale (CFD).

Il leader globale nell’intelligenza computazionale, con i ricercatori dell’Università Tecnica di Monaco, ha raggiunto un traguardo fondamentale nel calcolo quantistico applicato alla fluidodinamica computazionale (CFD). Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Computer Physics Communications, presenta un codice eseguibile su computer e simulatori quantistici. Risolve inoltre alcune delle principali sfide nell’implementazione del Metodo di Lattice-Boltzmann (LBM) tramite il calcolo quantistico.

Svolta nella simulazione con il calcolo quantistico applicato alla fluidodinamica

L’articolo, intitolato “Quantum Algorithm for the Lattice-Boltzmann Method Advection-Diffusion Equation“, è frutto di una collaborazione tra Altair e l’Università Tecnica di Monaco. Finanziato da Altair il progetto rappresenta un importante contributo nel campo del calcolo quantistico applicato alla CFD. E dimostra l’impegno di Altair nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia. Tra i principali autori figurano Christian Janssen, vicepresidente per le soluzioni CFD di Altair, e Uwe Schramm, ex Direttore Tecnologico di Altair.

Innovazioni e potenziale del calcolo quantistico nella CFD

Per la prima volta, la ricerca presenta un algoritmo quantistico che permette di applicare la CFD tridimensionale al calcolo quantistico. Questo apre nuove possibilità per la simulazione e la progettazione di prodotti, permettendo simulazioni più complesse e su scala molto maggiore rispetto ai metodi tradizionali. L’algoritmo sviluppato inoltre sfrutta la potenza esponenziale del calcolo quantistico, consentendo simulazioni più rapide e precise.

Oltre i limiti della simulazione

Secondo Christian Janssen, l’esplorazione del calcolo quantistico da parte di Altair promette di rivoluzionare il campo della simulazione, aumentando l’efficienza e la precisione delle soluzioni CFD. Le possibilità aperte da questo progetto potrebbero influenzare sanità, finanza e scienze naturali. Grazie alla capacità di elaborare modelli di dimensioni significativamente maggiori.

Collaborazione tra Altair e Università Tecnica di Monaco

Il professore Nikolaus Adams, direttore della cattedra di aerodinamica e meccanica dei fluidi all’Università Tecnica di Monaco, sottolinea l’importanza di questa scoperta per il futuro del calcolo quantistico. Gli algoritmi sviluppati sono un passo avanti nell’applicazione pratica del calcolo quantistico. Inoltre il loro potenziale migliorano la progettazione e l’ingegneria di prodotto in vari campi.

I calcoli quantistici sono stati eseguiti presso il Leibniz Supercomputing Centre di Monaco, utilizzando il sistema Atos QLM. Altair continua a investire nella tecnologia del quantum computing, collaborando anche con aziende come Riverlane, specializzate anche nella correzione degli errori quantistici.