Allspring nomina Andrew Epsom Head of Insurance – International

Allspring Global Investments™, asset manager globale con 629 miliardi di dollari* in asset in gestione e advisement, nomina Andrew Epsom Head of Insurance – International. Nel nuovo ruolo, creato appositamente, Andrew riporterà a Catherine McLaughlin, Head of Institutional – UK, Ireland and the Netherlands, e sarà basato a Londra. Epsom guiderà lo sviluppo internazionale (esclusi gli USA) di Allspring nel comparto assicurativo, definendo la strategia di espansione nei principali mercati globali. Sarà inoltre responsabile della promozione di iniziative mirate a rispondere alle esigenze normative e di investimento specifiche degli assicuratori.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore, maturata sia nella gestione patrimoniale sia nella consulenza, Andrew porta con sé una profonda conoscenza del mondo insurance. Il suo incarico prevede la creazione di nuove relazioni e il coordinamento con i team internazionali per consolidare e ampliare la presenza globale di Allspring nel segmento. La crescita del settore assicurativo è destinata a proseguire. Questo anche grazie alla crescente transizione dei piani a benefici definiti verso accordi di buy‑out, che generano nuove opportunità per assicuratori e asset manager. La nomina di Andrew conferma inoltre l’impegno di Allspring nel rafforzare le relazioni con gli operatori del settore. E inoltre nel fornire soluzioni su misura per esigenze in continua evoluzione.

Catherine McLaughlin

“Accogliamo con grande piacere Andrew in Allspring. La nostra offerta di investimento, sia obbligazionaria sia azionaria, risponde pienamente alle necessità dei clienti assicurativi. La sua esperienza quindi sarà determinante per sviluppare ulteriormente il nostro business e per portare ai clienti il meglio delle competenze Allspring.”

Andrew Epsom

“Allspring dispone di una solida base di clienti insurance, costruita grazie alle sue riconosciute capacità di implementazione e alla forte attenzione alle soluzioni. Questo approccio è essenziale per un settore caratterizzato da contesti normativi complessi e da esigenze specifiche di gestione attivi‑passivi e del capitale. Sono entusiasta quindi di contribuire alla crescita dell’attività assicurativa globale della società.”

Chi è Andrew Epsom

Professionista con oltre 25 anni di esperienza negli investimenti assicurativi, ha ricoperto ruoli senior presso Mercer, Royal London Asset Management e Willis Towers Watson. È anche membro dell’Institute of Actuaries, laureato in statistica matematica e ricerca operativa all’Università di Exeter. Ha completato l’Investment Management Programme della London Business School.

Chi è Allspring

Allspring Global Investments™ è una società di gestione patrimoniale indipendente con oltre 629 miliardi di dollari in asset in gestione e consulenza*. Ha 19 uffici nel mondo e più di 370 professionisti dell’investimento. La società promuove un approccio basato su investimenti responsabili, pianificazione mirata e una visione orientata a risultati finanziari e impatti positivi.