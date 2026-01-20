Allianz Trade nomina Francesca Agostino CFO per l’Italia e la Regione MMEA

Allianz Trade annuncia la nomina di Francesca Agostino a Chief Financial Officer per l’Italia e la Regione MMEA, con decorrenza dal 1° febbraio 2026. Attualmente Head of Finance & Chief Risk Officer MMEA, Agostino succede a Jean Claus e nel nuovo ruolo entrerà a far parte dell’Executive Board MMEA. La manager riporterà direttamente a Luca Burrafato, Responsabile della Regione MMEA, e funzionalmente a Limon Loeiz Duparcmeur, Group Chief Financial Officer. La sua sede principale sarà Roma.

Chi è Francesca Agostino

Laureata in Economia presso l’Università La Sapienza, Francesca Agostino ha iniziato la sua carriera in Allianz Trade (allora SIAC) nel 1992. Ha maturato esperienza in ambito HR, Treasury e Accounting e guidando progetti strategici come l’implementazione di SOX e SAP. Nel corso degli anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità sia a livello locale sia regionale. Dal 2015 al 2021 è stata CFAO per la business unit italiana, con responsabilità su Finance, Accounting, Reinsurance e Legal. Dal 2022 ha assunto il ruolo di MMEA Head of Finance & Chief Risk Officer, guidando i team Finance, Risk e Actuarial e garantendo accuratezza nelle riserve e nei processi di reporting.

Chi è Allianz Trade

Allianz Trade è il leader mondiale nell’assicurazione crediti e specialista riconosciuto nelle cauzioni, nei recuperi, nel credito commerciale strutturato e nel rischio politico. La sua rete proprietaria di intelligence monitora quotidianamente la solvibilità di oltre 289 milioni di aziende nel mondo, offrendo alle imprese la sicurezza di operare con fiducia e di ottenere il pagamento dei propri crediti. Oltre a indennizzare in caso di insolvenza, Allianz Trade supporta le aziende nell’evitare operazioni rischiose grazie a un approccio basato sulla protezione predittiva. Il credit rating AA rappresenta una garanzia di solidità finanziaria, sostenuta dal Gruppo Allianz. Con sede a Parigi, Allianz Trade è presente in oltre 40 Paesi e conta 5.800 collaboratori. Nel 2024 ha registrato un giro d’affari consolidato di 3,8 miliardi di euro, con un’esposizione globale assicurata pari a 1.400 miliardi di euro.