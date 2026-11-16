Alice Pizza ha nominato Silvano Delnegro nuovo Amministratore Delegato. Il suo arrivo segna un passaggio strategico per la catena, impegnata a rafforzare la presenza sul mercato italiano e ad accelerare lo sviluppo internazionale. Il principale valore aggiunto portato da Delnegro risiede nella capacità di gestire reti commerciali complesse e nella comprovata esperienza nella crescita di brand della ristorazione su scala internazionale. Un profilo che unisce visione strategica, sviluppo del franchising, governance operativa e anche creazione di partnership. Competenze decisive per sostenere il percorso di crescita di Alice Pizza.

Chi è Delnegro

Negli ultimi anni Delnegro ha guidato KellyDeli, contribuendo all’espansione del gruppo e al consolidamento di una rete composta da oltre 1.100 punti vendita. In precedenza ha maturato una lunga esperienza in Autogrill, arrivando a ricoprire il ruolo di CEO per il mercato europeo. Un percorso professionale costruito nella gestione di organizzazioni articolate e orientate all’espansione internazionale.

La nomina arriva in una fase particolarmente positiva per Alice Pizza

L’azienda continua a crescere grazie a un modello di business sviluppato in quasi quarant’anni di attività, fondato sulla qualità del prodotto, sulla forza del marchio e su processi altamente replicabili. Le trenta nuove aperture realizzate nel corso dell’anno confermano la capacità del brand di intercettare nuovi mercati e rispondere all’evoluzione dei consumi.

«Sono orgoglioso di assumere la guida di Alice Pizza in un momento che conferma la solidità e il potenziale dell’azienda», ha dichiarato Delnegro. «L’obiettivo sarà valorizzare le competenze presenti, migliorare ulteriormente le performance e sostenere una crescita duratura nei mercati in cui operiamo».

Chi è Alice Pizza

Fondata a Roma nel 1989, Alice Pizza è oggi la più grande catena italiana di pizza al taglio per numero di punti vendita. La rete conta oltre 240 locali tra gestione diretta e franchising, con presenze in Italia, Francia, Spagna, Malta, Austria, Hong Kong e Stati Uniti. Nel 2025 il network ha superato i 115 milioni di euro di fatturato complessivo.

L’ingresso di Delnegro, quindi, rappresenta quindi un’accelerazione manageriale più che una semplice successione ai vertici. La sua esperienza nella gestione di reti in franchising e nell’ottimizzazione delle performance operative potrà sostenere Alice Pizza nella trasformazione da leader nazionale a protagonista a internazionale.