Alfasigma: l’operazione Nordic Pharma cambia la traiettoria del gruppo

L’acquisizione di Nordic Group B.V. da parte di Alfasigma è uno dei colpi più significativi dell’agosto 2026 nel settore farmaceutico europeo. Non si tratta di una semplice operazione di M&A, ma di un passo strategico che ridisegna il posizionamento internazionale della società italiana, ne rafforza la presenza nelle terapie specialistiche e nelle malattie rare.

Perché questa acquisizione è importante

L’operazione permette ad Alfasigma di integrare nel proprio portfolio il business di Nordic Pharma, realtà con presenza consolidata in Europa, Canada e Giappone. Il valore strategico è duplice: da un lato si amplia l’offerta terapeutica, dall’altro si estende la capacità commerciale del gruppo in aree geografiche chiave.

I tre punti cardine dell’operazione

Crescita globale

Alfasigma accelera la strategia di espansione internazionale per linee esterne, focalizzata su immunologia e gastroenterologia. Due aree dove la domanda di nuove soluzioni terapeutiche è in forte crescita e dove i pazienti hanno ancora poche opzioni disponibili.

Sinergie di portfolio

L’integrazione del franchise Nordimet® (metotrexato) rafforza l’area della reumatologia, già potenziata dall’acquisizione di Jyseleca®. L’operazione amplia inoltre il portfolio in salute della donna, critical care e oftalmologia, creando un’offerta più completa per specialisti e strutture sanitarie.

Espansionoge gerafica

L’acquisizione porta in Alfasigma 265 nuovi dipendenti e una rete commerciale diretta in 18 paesi europei, oltre all’ingresso in Canada e Giappone. Nordic Pharma, E inoltre contribuisce con un fatturato stimato di 190 milioni di euro (dati 2025), consolidando la presenza internazionale del gruppo.

A chi giova questa operazione

L’acquisizione genera valore per diversi stakeholder:

Pazienti

L’unione dei portafogli permette di accelerare l’arrivo di nuove terapie in aree critiche come artrite reumatoide, malattie infiammatorie, patologie rare e salute della donna.

Medici e strutture sanitarie

L’offerta specialty care diventa più ampia e integrata, con soluzioni che coprono più fasi del percorso terapeutico.

Investitori e partner industriali

L’operazione conferma la solidità finanziaria e la visione strategica di Alfasigma, rafforzando la fiducia nel piano di crescita globale e nella capacità del gruppo di generare valore nel lungo periodo.

Alfasigma stessa

L’azienda consolida la leadership europea nelle terapie specialistiche, aumenta la massa critica nei mercati chiave e integra competenze scientifiche e commerciali di alto livello.

L’acquisizione è particolarmente significativa per: aziende farmaceutiche attive in immunologia, gastroenterologia, reumatologia e malattie rare. E inoltre per gli operatori del settore specialty care; strutture sanitarie che necessitano di terapie avanzate e prodotti di nicchia; partner industriali interessati a collaborazioni in ambito R&D, licensing e distribuzione. E infine per gli investitori che guardano a gruppi farmaceutici con forte pipeline e capacità di espansione internazionale.

Un colpo di agosto che segna una svolta

Come sottolinea il CEO Francesco Balestrieri, l’acquisizione di Nordic Pharma è “una tappa decisiva” nella strategia globale di Alfasigma. L’operazione rafforza la presenza in Europa, amplia l’offerta terapeutica e crea nuove opportunità di innovazione grazie alla combinazione di competenze scientifiche e portfolio complementari. Per Nordic Pharma, come evidenzia la CEO Charlotte Phelps, Alfasigma è “il partner ideale” per la nuova fase di crescita, grazie alla comune centralità del paziente e alla forte cultura imprenditoriale.